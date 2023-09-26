صيغ الصـلاة على الرسول بمناسبة مولده

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- Khaberni) خبرني - يكثر تبادل صيغ الصلاة على الرسول بمناسبة مولده بين المسلمين، تعرف على فضلها وأفضل صيغة للصلاة على النبي محمد صل لله عليه وسلم لترددها.
يحتفل المسلمون بذكرى المولد النبوي الشريف في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، حيث تكون من أكثر مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة هي الإكثار من ذكر الرسول والصلاة عليه وتبادل رسائل التهنئة الرائعة، وإرسال صيغ الصلاة على الرسول بمناسبة مولده إلى الأقارب والأحباب.
أفضل صيغ الصلاة على الرسول بمناسبة مولده
يوجد للصلاة على النبي العديد من الفوائد حيث تعد من أفضل الأعمال إلى الله، حيث قال الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا". كما قال النبي صل الله عليه وسلم "من صلى على صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر رواه ابن ماجه وأحمد وحسنه المنذري وابن حجر." من أفضل صيغ الصلاة على الرسول هي:
تكون هذه الصيغة الإبراهيمية
"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ،
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ". متفق عليه.
اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على سيدنا محمد الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضي به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، واستسقاء الغمائم بوجهه الكريم
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
كما يمكن قول "اللهم صلِّ على صاحب التاج والمعراج سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وكن بنا وبوالدينا وبمشايخنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما".
اللهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
تشتهر هذه الصيغة بين العديد من المسلمين "اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين وعلى إله وصحبه وسلم."
اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم.
كما يمكن الصلاة على الرسول بهذه الطريقة "اللهم صلِّ على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه، كمل يرضيك ويرضيه، وحببه فينا وزدنا محبة فيه".
اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله، كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله.
من فضل الصلاة على النبي لمن يداوم عليها أنها تزيل الهموم والغم وتزيل الكرب وتفتح أبواب الرزق. من أهم الأحاديث التي توضح فضل الصلاة على النبي هي: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي رواه مسلم."
كما يستحب الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلتها، حيث قال عنها الرسول "أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيداً وشافعاً يوم القيامة."
صيغ الصلاة على الرسول بمناسبة مولده
يفضل الكثير تكرار هذه الصيغة "اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنفرج به الكرب وتُقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لله."
ومن أفضل عبارات بمناسبة مولد النبوي، قوله: اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، أتقرب إليك بكل صلاة صُلِّيت عليه من يوم النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات.
كما يمكن قول هذه الصيغة "اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد."
يكثر تداول هذه الصيغة "اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله صلاةً دائمة بدوام ملك الله."
اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلاماً تاماً على سيدنا محمد النبي الأميّ الذي تنحل به العقد.
ربي صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفرج بها كربتي وتمحو بها خطيئتي.
يمكن التقرب إلى الله بتكرار هذه الصيغة "اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكون لنا طريقاً لقربه وتأكيداً لحبه."
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجتي.
بعد أن تعرفت على فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فضلاً عن صيغ الصلاة على الرسول بمناسبة مولده وننصحك بالمداومة عليها وإرسالها لأحبابك وأصدقائك لتهنئتهم بالمولد النبوي الشريف وتشجيعهم على ذكر الرسول. شاركنا برأيك عن أفضل صيغة للنبي صل الله عليه وسلم.
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