صيغ الصـلاة على الرسول بمناسبة مولده

MENAFN - Khaberni) خبرني - يكثر تبادل صيغ الصلاة على الرسول بمناسبة مولده بين المسلمين، تعرف على فضلها وأفضل صيغة للصلاة على النبي محمد صل لله عليه وسلم لترددها.

يحتفل المسلمون بذكرى المولد النبوي الشريف في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، حيث تكون من أكثر مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة هي الإكثار من ذكر الرسول والصلاة عليه وتبادل رسائل التهنئة الرائعة، وإرسال صيغ الصلاة على الرسول بمناسبة مولده إلى الأقارب والأحباب.

أفضل صيغ الصلاة على الرسول بمناسبة مولده

يوجد للصلاة على النبي العديد من الفوائد حيث تعد من أفضل الأعمال إلى الله، حيث قال الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا". كما قال النبي صل الله عليه وسلم "من صلى على صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر رواه ابن ماجه وأحمد وحسنه المنذري وابن حجر." من أفضل صيغ الصلاة على الرسول هي:





تكون هذه الصيغة الإبراهيمية

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ،

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ". متفق عليه.

اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على سيدنا محمد الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضي به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، واستسقاء الغمائم بوجهه الكريم

في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

كما يمكن قول "اللهم صلِّ على صاحب التاج والمعراج سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وكن بنا وبوالدينا وبمشايخنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما".

اللهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.

تشتهر هذه الصيغة بين العديد من المسلمين "اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين وعلى إله وصحبه وسلم."

اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم.

كما يمكن الصلاة على الرسول بهذه الطريقة "اللهم صلِّ على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه، كمل يرضيك ويرضيه، وحببه فينا وزدنا محبة فيه".

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله، كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله.

من فضل الصلاة على النبي لمن يداوم عليها أنها تزيل الهموم والغم وتزيل الكرب وتفتح أبواب الرزق. من أهم الأحاديث التي توضح فضل الصلاة على النبي هي: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي رواه مسلم."

كما يستحب الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلتها، حيث قال عنها الرسول "أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيداً وشافعاً يوم القيامة."





صيغ الصلاة على الرسول بمناسبة مولده

يفضل الكثير تكرار هذه الصيغة "اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنفرج به الكرب وتُقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لله."

ومن أفضل عبارات بمناسبة مولد النبوي، قوله: اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، أتقرب إليك بكل صلاة صُلِّيت عليه من يوم النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات.

كما يمكن قول هذه الصيغة "اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد."

يكثر تداول هذه الصيغة "اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله صلاةً دائمة بدوام ملك الله."

اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلاماً تاماً على سيدنا محمد النبي الأميّ الذي تنحل به العقد.

ربي صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفرج بها كربتي وتمحو بها خطيئتي.

يمكن التقرب إلى الله بتكرار هذه الصيغة "اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكون لنا طريقاً لقربه وتأكيداً لحبه."

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجتي.

بعد أن تعرفت على فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فضلاً عن صيغ الصلاة على الرسول بمناسبة مولده وننصحك بالمداومة عليها وإرسالها لأحبابك وأصدقائك لتهنئتهم بالمولد النبوي الشريف وتشجيعهم على ذكر الرسول. شاركنا برأيك عن أفضل صيغة للنبي صل الله عليه وسلم.