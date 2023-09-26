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ضجة على مواقع التواصل بعد ظهور سيدة تعتدي على شاب بالضرب في السعودية-فيديو

9/26/2023 7:20:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أظهر مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" في السعودية اعتداء فتاة على شاب بالضرب وسقوطه على الأرض وسط شارع عام وتعرضه لحالة إغماء، في ظروف غامضة حول الدوافع.
ووثق الفيديو المتداول فتاة ترتدي عباءة سوداء، وتمسك شابا من ناحية الرأس وتعتدي عليه بالضرب وتسقطه على الأرض، وظل مستلقيا لا يستطيع التحرك، إثر تعرضه لحالة إغماء على ما يبدو.

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