ضجة على مواقع التواصل بعد ظهور سيدة تعتدي على شاب بالضرب في السعودية-فيديو
التاريخ
9/26/2023 7:20:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أظهر مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" في السعودية اعتداء فتاة على شاب بالضرب وسقوطه على الأرض وسط شارع عام وتعرضه لحالة إغماء، في ظروف غامضة حول الدوافع.
ووثق الفيديو المتداول فتاة ترتدي عباءة سوداء، وتمسك شابا من ناحية الرأس وتعتدي عليه بالضرب وتسقطه على الأرض، وظل مستلقيا لا يستطيع التحرك، إثر تعرضه لحالة إغماء على ما يبدو.
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