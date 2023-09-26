الاحتلال يقصف موقعا شرق غزة
التاريخ
9/26/2023 7:20:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، موقعا للمقاومة شرق مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال قصفت بعدد من القذائف المدفعية نقطة رصد، شرقي مدينة غزة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
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