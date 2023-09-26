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جنوب إفريقيا.. وفاة 8 أشخاص صعقا بالكهرباء جراء الفيضانات

9/26/2023 7:20:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لقي 8 أشخاص بينهم 4 أطفال مصرعهم قرب مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب إفريقيا، صعقا بالكهرباء في حادثين منفصلين جراء الفيضانات التي غمرت بعض المخيمات العشوائية الفقيرة في المنطقة.
وأفادت خدمة الطوارئ في العاصمة كيب تاون اليوم الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة التي استمرت لعدة أيام تسببت بوقوع فيضانات عارمة في بعض المخيمات العشوائية الفقيرة.
وأوضحت خدمات إدارة مخاطر الكوارث في كيب تاون، في بيان رسمي، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في مستوطنة "دريفتساندز" على الأطراف الشرقية للمدينة، بعدما تسببت الفيضانات في مشكلات في توصيلات الكهرباء، فيما تعرض 4 أطفال للصعق بالكهرباء ولقوا حتفهم في مستوطنة كليبفونتين.
وتجدر الإشارة إلى أن وصلات الكهرباء في كثير من المنازل في البلدات الفقيرة على مشارف ثاني أكبر المدن في جنوب إفريقيا، مؤقتة حيث يربط الناس منازلهم أو أكواخهم بخطوط الكهرباء الموجودة بأنفسهم.
وبالرغم من أن تلك الوصلات غير قانونية وخطيرة لكنها واسعة الانتشار نسبيا في تلك المناطق.
وضربت عاصفة منطقة كيب تاون ومقاطعة كيب الغربية بشكل عام، على مدار ثلاثة أيام، ما تسبب في ارتفاع منسوب مياه الأنهار وإغراقها المناطق السكنية والطرق الرئيسية، سواء في المناطق الساحلية أو الداخلية، وتم إجلاء المئات.
وقالت هيئة الكهرباء الوطنية إن الانقطاعات الناجمة عن التغيرات المناخية تسببت في انقطاع خلف أكثر من 80 ألف عميل في جميع أنحاء المقاطعة بدون كهرباء، وانخفض هذا العدد إلى خمسة عشر ألفا بحلول اليوم الثلاثاء مع تراجع هطول الأمطار.
وقال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات في منطقة أوفربيرغ الزراعية، التي تبعد أكثر من مائة كيلومتر شرق كيب تاون.

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