انفجاران قويان يهزان السويد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وكالة "أسوشيتد برس" ووسائل إعلام إن انفجارين قويين هزا منازل في وسط السويد، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالمباني.وذكرت الوكالة أنه وفي وقت متأخر من يوم امس الاثنين وقع انفجار في هاسيلبي إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم.

وأضافت أنه وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء أدى انفجار في لينكوبنغ على بعد حوالي 175 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى تناثر الحطام في مرآب السيارات.