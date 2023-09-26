انفجاران قويان يهزان السويد

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قالت وكالة "أسوشيتد برس" ووسائل إعلام إن انفجارين قويين هزا منازل في وسط السويد، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالمباني.
وذكرت الوكالة أنه وفي وقت متأخر من يوم امس الاثنين وقع انفجار في هاسيلبي إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم.
وأضافت أنه وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء أدى انفجار في لينكوبنغ على بعد حوالي 175 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى تناثر الحطام في مرآب السيارات.
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