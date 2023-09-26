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هولندا تعلن موعد تسليم مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا

9/26/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، أن أمستردام تعول على إمداد قوات كييف بمقاتلات "إف- 16" بحلول العام 2024.

وأوضحت أولونغرين، في حديث لشبكة MSNBC، ردا على سؤال متى سترسل هولندا أولى طائرات F-16 إلى كييف بالقول: "ستبدأ عمليات التسليم الفعلية لطائرات "إف – 16" في وقت ما من العام المقبل".
ووفقا لها، فإن تسليم الطائرات سيعتمد على المدة التي يستغرقها تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها.
وأضافت: "لا نعرف كم من الوقت سيستغرق تدريبهم، نتوقع أن يستغرق الأمر من 6 - 8 أشهر، وهي فترة سريعة جدا مقارنة بالمدة التي يستغرقها تدريب طيارينا المعتاد، نعمل حاليا على إنشاء مركز تدريب في رومانيا، ونتوقع أن يتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن".

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