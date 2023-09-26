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توجه لبناء 22 مدرسة جديدة في الزرقاء خلال عامين

9/26/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء ماجد الخضري، إنه من المتوقع أن يتم خلال العامين المقبلين بناء 22 مدرسة ضمن برنامج المنح والقروض، فيما جرى البدء بإنشاء محطتي رصد بيئي بالمحافظة.
وأضاف الخضري، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، لعرض المبالغ المرصودة للمشاريع التي نفذها وسينفذها المجلس بحضور عدد من أعضاء مجلس المحافظة، أنه جرى صيانة 61 مدرسة بمديريات تربية الزرقاء الأولى والثانية والرصيفة، إضافة إلى غرف صفية لبعض المدارس مثل: مدرسة رجم الشوك ومظهر أرسلان.
وأشار إلى تزويد المستشفيات الحكومية بأجهزة طبية، وإجراء صيانة لعدد من المراكز الصحية وتوسعة بعض المراكز، متوقعا أن يتم خلال العام المقبل البدء بإنشاء مركز صحي شامل في موقع مبنى مستشفى الزرقاء الحكومي القديم "الحاووز"، وإنشاء مركز صحي في جريبا وآخر في منطقة بيرين.
وبحسب الخضري، جرى دعم المزارعين باللقاحات والأدوية البيطرية، وتخصيص مبلغ لمشروع استصلاح الأراضي، ودعم العيادات البيطرية والمراكز الزراعية، مؤكداً أن المجلس سيقوم بتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروع تبريد الخضروات المعدة للبيع من منتجات مزارعي الزرقاء، بالتعاون مع اتحاد المزارعين الأردنيين.
وأشار إلى المباشرة بصيانة مبنى صندوق المعونة الوطنية بالزرقاء، وكذلك إجراء صيانة شاملة لمدينة الأمير محمد للشباب، إضافة إلى طرح العطاء الخاص بإنشاء مبنى متصرفية لواء الرصيفة بتكلفة تبلغ مليوني دينار.
وبين أنه جرى شراء عدد من المنازل للأسر العفيفة من خلال وزارة التنمية، وصيانة بعض المنازل الآيلة للسقوط، ودعم مشاريع الأسر المنتجة بقيمة 100 ألف دينار، مبيناً أنه تم الانتهاء من مشروع تزويد عدد من المساجد بخلايا الطاقة الشمسية.

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