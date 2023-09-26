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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 650 نقطة

9/26/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، أكثر من 678 نقطة، وكذلك أسهم غالبية الشركات في معاملات اليوم.


وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 388 نقطة ليغلق على 33618 نقطة، كما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 207 نقاط ليتراجع الى 13063 نقطة.


أما مؤشر (S&P500) فانخفض أيضا 63 نقطة ليغلق عند 4273 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، نحو 20 نقطة ليغلق عند 1764 نقطة.

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