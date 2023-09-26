انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 650 نقطة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، أكثر من 678 نقطة، وكذلك أسهم غالبية الشركات في معاملات اليوم.
وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 388 نقطة ليغلق على 33618 نقطة، كما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 207 نقاط ليتراجع الى 13063 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض أيضا 63 نقطة ليغلق عند 4273 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، نحو 20 نقطة ليغلق عند 1764 نقطة.
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