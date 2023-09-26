السفير الصيني في عمّان: التعاون الاقتصادي مع الأردن يتزايد بقوة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قال السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ، مساء الثلاثاء، إن الصداقة الأردنية الصينية توطدت والتعاون تعزز بين البلدين، وذلك بتوجيهات من قيادة البلدين.
وأضاف بمناسبة حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة بمناسبة الذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أن الجانبين الأردني والصيني يتبادلان الاحترام والدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية بينهما؛ ويجمعهما توافق واسع حول القضايا الإقليمية والدولية.
وحضر الحفل الذي يقام لأول مرة وجاهيا منذ وباء كورونا، مسؤولين حاليين وسابقين وسفراء دول أجنبية وعربية.
وأضاف دونغ أن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري يتزايد بين البلدين بقوة، وتتكثف التبادلات الثقافية والشعبية.
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