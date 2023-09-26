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السفير الصيني في عمّان: التعاون الاقتصادي مع الأردن يتزايد بقوة

9/26/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ، مساء الثلاثاء، إن الصداقة الأردنية الصينية توطدت والتعاون تعزز بين البلدين، وذلك بتوجيهات من قيادة البلدين.
وأضاف بمناسبة حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة بمناسبة الذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أن الجانبين الأردني والصيني يتبادلان الاحترام والدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية بينهما؛ ويجمعهما توافق واسع حول القضايا الإقليمية والدولية.
وحضر الحفل الذي يقام لأول مرة وجاهيا منذ وباء كورونا، مسؤولين حاليين وسابقين وسفراء دول أجنبية وعربية.
وأضاف دونغ أن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري يتزايد بين البلدين بقوة، وتتكثف التبادلات الثقافية والشعبية.

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