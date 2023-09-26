ورشة عمل لدراسة طبقة المياه الجوفية العميقة في حوض الديسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- عقدت في عمان، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لتقييم وإدارة موارد المياه الجوفية العميقة في إطار إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الشراكة بين وزارة المياه والري/سلطة المياه والوكالة الفرنسية للتنمية، وهيئة المسح الجيولوجي الفرنسي؛ بهدف تقييم وإدارة موارد المياه الجوفية العميقة في حوض الديسي.



وبحسب بيان صادر عن الوزارة، يهدف المشروع إلى تحديث المعرفة النوعية والكمية لطبقة المياه الجوفية العميقة في حوض الديسي، مع الاستفادة من خبرتها الواسعة في سياق مماثل في الدول المجاورة.



وأضاف البيان أن نظام طبقة المياه الجوفية لمجموعة رم / الديسي الواقع في جنوب الأردن والمشترك مع والمملكة العربية السعودية يوفر موردا مائياً استراتيجيا للبلاد ويشكل ما يزيد عن 25 بالمئة من إمدادات مياه الشرب في الأردن وتخطط وزارة المياه والري لزيادة الاستخراج من طبقة الديسي بنحو 20 بالمئة في السنوات المقبلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه من خلال تنفيذ مشاريع جديد للآبار العميقة ً في وسط الأردن لزيادة إمدادات المياه إلى عمان.