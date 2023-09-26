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محكمة في نيويورك تتهم ترامب في تضخيم قيمة أصوله وثروته

9/26/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبرت محكمة ولاية نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمؤسسة التابعة له، مسؤولين عن تزويرفي القضية المتعلقة بالدعوى المدنية التي تتهم ترامب بتخضيم قيمة ثروته وممتلكاته.
وصدر هذا القرار عن القاضي أرثور إنغورون في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن يوم الثلاثاء.

وكانت المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس قد رفعت دعوى ضد ترامب ومؤسسته في سبتمبر عام 2022، متهمة اياه بتقديم معلومات كاذبة عن قيمة ثروته وأصوله خلال فترة طويلة، لغرض الحصول على شروط أفضل للقروض المصرفية والتأمين.
وقالت المدعية العامة إن ترامب قام بتضخيم قيمة ثروته بمقدار 2.23 مليار دولار في تقاريره المالية التي قدمها للمصارف وشركات التأمين.

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