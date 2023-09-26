محكمة في نيويورك تتهم ترامب في تضخيم قيمة أصوله وثروته

وكانت المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس قد رفعت دعوى ضد ترامب ومؤسسته في سبتمبر عام 2022، متهمة اياه بتقديم معلومات كاذبة عن قيمة ثروته وأصوله خلال فترة طويلة، لغرض الحصول على شروط أفضل للقروض المصرفية والتأمين. وقالت المدعية العامة إن ترامب قام بتضخيم قيمة ثروته بمقدار 2.23 مليار دولار في تقاريره المالية التي قدمها للمصارف وشركات التأمين.

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