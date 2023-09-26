Wednesday, 27 September 2023 03:06 GMT

مخابراتي أمريكي يتهم منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض بالكذب بعد تصريحات عن بوتين

9/26/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتقد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار ريتر في مقابلة عبر "يوتيوب"، إلى ما قاله كيربي يوم الخميس الماضي "إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وحده من سيقرر متى يحين وقت الجلوس والتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأوضح ريتر أن "كيربي مخطئ للغاية ويكذب بشكل صريح، خلاصة القول هي أن الأعمال العدائية لن تنتهي عندما يريد زيلينسكي ذلك، الشيء الوحيد الذي سيتعين عليه القيام به هو التوقيع على وثيقة الاستسلام".

MENAFN26092023000208011052ID1107147805

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث