مخابراتي أمريكي يتهم منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض بالكذب بعد تصريحات عن بوتين

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- انتقد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار ريتر في مقابلة عبر "يوتيوب"، إلى ما قاله كيربي يوم الخميس الماضي "إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وحده من سيقرر متى يحين وقت الجلوس والتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأوضح ريتر أن "كيربي مخطئ للغاية ويكذب بشكل صريح، خلاصة القول هي أن الأعمال العدائية لن تنتهي عندما يريد زيلينسكي ذلك، الشيء الوحيد الذي سيتعين عليه القيام به هو التوقيع على وثيقة الاستسلام".
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