مخابراتي أمريكي يتهم منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض بالكذب بعد تصريحات عن بوتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتقد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار ريتر في مقابلة عبر "يوتيوب"، إلى ما قاله كيربي يوم الخميس الماضي "إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وحده من سيقرر متى يحين وقت الجلوس والتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأوضح ريتر أن "كيربي مخطئ للغاية ويكذب بشكل صريح، خلاصة القول هي أن الأعمال العدائية لن تنتهي عندما يريد زيلينسكي ذلك، الشيء الوحيد الذي سيتعين عليه القيام به هو التوقيع على وثيقة الاستسلام".