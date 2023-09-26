ناس فوق وناس تحت؟ (2)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعني‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يستفز‭ ‬مواطني‭ ‬الدول‭ ‬الفقيرة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬توزيع‭ ‬الثروة‭ ‬أن‭ ‬يركب‭ ‬غالبيتهم‭ ‬الدواب‭ ‬أو‭ ‬أرجلهم،‭ ‬بينما‭ ‬من‭ ‬حولهم‭ ‬بضعة‭ ‬أفراد‭ ‬يملكون‭ ‬يخوتاً‭ ‬أو‭ ‬طائرات‭ ‬خاصة‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬رش‭ ‬الجراد‭ ‬بالمبيدات،‭ ‬ويمرون‭ ‬بمقالب‭ ‬قمامة‭ ‬أمام‭ ‬بعض‭ ‬البيوت‭ ‬ويجدون‭ ‬أهلها‭ ‬‮«‬المفترين‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬ألقوا‭ ‬فيها‭ ‬بفواكه‭ ‬وأطعمة‭ ‬لا‭ ‬أثر‭ ‬للعفن‭ ‬فيها‭.‬

وسمعت‭ ‬كثيرا‭ ‬عبارات‭ ‬حسد‭ ‬للخليجيين‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬‮«‬أشقائهم‮»‬‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬يستكثرون‭ ‬على‭ ‬الخليجيين‭ ‬ثراء‭ ‬متوهماً‭! ‬نعم،‭ ‬فمن‭ ‬الشائع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬خليجي‭ ‬‮«‬غني‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬معظم‭ ‬الخليجيين‭ ‬‮«‬سفهاء‭ ‬يلعبون‭ ‬بالمال‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬ثراء‭ ‬الخليجيين‮»‬‭ ‬صحيحاً‭ ‬إذا‭ ‬قاس‭ ‬شخص‭ ‬عربي‭ ‬غير‭ ‬خليجي‭ ‬دخله‭ ‬الشهري‭ ‬بمتوسط‭ ‬دخل‭ ‬الفرد‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ (‬والمتوسط‭ ‬لا‭ ‬يميز‭ ‬بين‭ ‬سعيد‭ ‬وتعيس‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬الاستنتاج‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬لقطات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬لمدن‭ ‬خليجية‭: ‬آلاف‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الفارهة‭.. ‬عمارات‭ ‬شاهقة‭.. ‬شوارع‭ ‬مسفلتة‭.. ‬ثم‭ ‬يقارن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬بما‭ ‬يراه‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬مدينته‭: ‬سيارات‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬الحرب‭ ‬الصليبية‭ ‬الأولى،‭ ‬وإشارات‭ ‬مرور‭ ‬تعمل‭ ‬بالفحم‭ ‬الحجري‭ ‬وبناية‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬طبقات‭ ‬يسميها‭ ‬صاحبها‭ ‬‮«‬عمارة‭ ‬إمباير‭ ‬ستيت‮»‬‭.‬

‭ ‬ولا‭ ‬يصدق‭ ‬مثل‭ ‬ذلك‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬تلك‭ ‬السيارات‭ ‬الفارهة‭ ‬‮«‬مرهونة‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬سيعتبرك‭ ‬كاذباً‭ ‬محترفاً‭ ‬لو‭ ‬قلت‭ ‬له‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬أصدقائك‭ ‬الخليجيين‭ ‬يشترون‭ ‬السيارات‭ ‬بالتقسيط‭ ‬المريع‭ -‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬تقسيط‭ ‬‮«‬مريح‮»‬‭- ‬ليبيعوها‭ ‬نقداً‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬ثلثي‭ ‬سعرها‭ ‬الأصلي‭ ‬لتوفير‭ ‬السيولة‭ ‬النقدية‭ ‬لأمور‭ ‬طارئة‭ ‬وضرورية‭.‬

ذهبت‭ ‬ذات‭ ‬مرة‭ ‬إلى‭ ‬فندق‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬لزيارة‭ ‬صديق‭ ‬قطري‭ ‬كان‭ ‬يقيم‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الامتحانات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كان‭ ‬ينتسب‭ ‬إليها،‭ ‬وتقدم‭ ‬نحوي‭ ‬محيياً‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬عرفني‭ ‬لأنه‭ ‬رأى‭ ‬صورتي‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬قرين‭ ‬مقالات‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬سودانية،‭ ‬ورحب‭ ‬بي‭ ‬ودعاني‭ ‬إلى‭ ‬تناول‭ ‬‮«‬شيء‮»‬‭ ‬في‭ ‬الكافتيريا،‭ ‬فشكرته‭ ‬وشرحت‭ ‬له‭ ‬أنني‭ ‬أتيت‭ ‬لزيارة‭ ‬صديقي‭ ‬القطري‭ ‬فلان‭ ‬الفلاني،‭ ‬وبعد‭ ‬تردد‭ ‬سألني‭ ‬موظف‭ ‬الفندق‭ ‬ذاك‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬‮«‬صاحبك‭ ‬ده‭ ‬فعلاً‭ ‬قطري؟‮»‬،‭ ‬فقلت‭ ‬له‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬شخص‭ ‬قطري‭ ‬‮«‬فعلاً‮»‬،‭ ‬وآخر‭ ‬قطري‭ ‬‮«‬نظرياً‮»‬؛‭ ‬تطوع‭ ‬موظف‭ ‬الفندق‭ ‬بالشرح‭: ‬أخونا‭ ‬ده‭ ‬ما‭ ‬أكل‭ ‬وجبة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الفندق،‭ ‬ويجي‭ ‬راجع‭ ‬شايل‭ ‬معاه‭ ‬سندويتشات‭ ‬فول‭ ‬وطعمية‭ ‬وشاورما‭! ‬كذا؟‭ ‬انتماؤه‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭ ‬مشكوك‭ ‬فيه‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬المال‭ ‬الذي‭ ‬يجعله‭ ‬يأكل‭ ‬طبق‭ ‬بامية‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬بـ35‭ ‬دولارا‭ ‬لأنه‭ ‬يجد‭ ‬نفس‭ ‬الطبق‭ ‬بثلاثة‭ ‬دولارات‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬عادي؟‭.. ‬وتساءل‭: ‬لو‭ ‬القطري‭ ‬بيأكل‭ ‬فول‭ ‬وطعمية‭ ‬أمال‭ ‬نحن‭ ‬نأكل‭ ‬إيه؟‭ ‬قلت‭ ‬له‭: ‬لعلمك‭ ‬فإن‭ ‬أفضل‭ ‬مطاعم‭ ‬الفول‭ ‬والطعمية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬صاحبنا‭ ‬شكّ‭ ‬في‭ ‬قواي‭ ‬العقلية‭.‬

نختم‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬بحكاية‭ ‬الرجل‭ ‬الثري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مزهواً‭ ‬بسيارته‭ ‬البي‭ ‬إم‭ ‬دبليو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحرشت‭ ‬بها‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬سيارة‭ ‬كحيانة،‭ ‬وأطاحت‭ ‬بها‭ ‬خارج‭ ‬الشارع،‭ ‬وجاء‭ ‬شرطي‭ ‬المرور‭ ‬ووجد‭ ‬الثري‭ ‬يبكي‭ ‬على‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بسيارته‭ ‬فقال‭ ‬له‭: ‬يا‭ ‬سيدي‭ ‬أنت‭ ‬تبكي‭ ‬يدك‭ ‬اليسرى‭ ‬التي‭ ‬بترت‭ ‬ولا‭ ‬تبكي‭ ‬السيارة‭.. ‬هنا‭ ‬انفجر‭ ‬الثري‭ ‬مولولا‭: ‬يعني‭ ‬الساعة‭ ‬الرولكس‭ ‬كمان‭ ‬راحت‭ ‬فيها؟