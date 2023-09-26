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القطيع الإلكتروني: رقاقات ماسك في أدمغة البشر!

9/26/2023 7:18:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬أخيرًا‭ ‬سيحقِّق‭ ‬الملياردير‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬إيلون‭ ‬ماسك‮»‬‭ ‬حلمه‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يتبعه‭ ‬من‭ ‬أجندة‭ ‬النخبة‭ ‬من‭ ‬زراعة‭ (‬رقائق‭ ‬إلكترونية‭) ‬في‭ ‬أدمغة‭ ‬البشر‭! ‬بعد‭ ‬حصول‭ ‬شركته‭ (‬نيورالينك‭) ‬على‭ ‬الموافقة،‭ ‬لبدء‭ ‬تجنيد‭ ‬المرضى‭ ‬لإجراء‭ ‬أولى‭ ‬التجارب‭! ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬الرقائق‭ (‬كمرحلة‭ ‬أولى‭ ‬بالطبع‭) ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تطبيقات‭ ‬طبية‭! ‬وكما‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬ماسك‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬إصابات‭ ‬الحبل‭ ‬الشوكي‭ ‬والاضطرابات‭ ‬العصبية،‭ ‬سيجرى‭ ‬زرعها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬الدماغ‭ ‬تتحكم‭ ‬في‭ ‬الحركة،‭ ‬بهدف‭ ‬تمكين‭ ‬المصابين‭ ‬من‭ ‬التحكمّ‭ ‬والاتصال‭ ‬بأجهزة‭ ‬الكومبيوتر‭ ‬باستخدام‭ ‬أفكارهم‭ ‬فقط‭! ‬شركة‭ (‬نيورالينك‭) ‬أعلنت‭ ‬سابقًا‭ ‬نجاح‭ ‬تجربتها‭ ‬على‭ ‬القرود‭ ‬والخنازير‭ ‬ولكنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تجربتها‭ ‬على‭ ‬البشر‭!‬

لذلك‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬أثارت‭ ‬الشكوك‭ ‬والمخاوف‭ ‬بين‭ ‬‮«‬علماء‭ ‬الأعصاب‮»‬‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭! ‬فيما‭ ‬يرى‭ ‬آخرون‭ ‬أنها‭ ‬ستحدث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬الطب‭ (‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬نجحت‭ ‬على‭ ‬البشر‭)! ‬

{ ‭ ‬هكذا‭ ‬بدأت‭ ‬كل‭ ‬قصص‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬والعلمية،‭ ‬حاملة‭ ‬شعارات‭ ‬إنسانية‭ ‬كمرحلة‭ ‬أولى،‭ ‬وأنها‭ ‬لفائدة‭ ‬ومساعدة‭ ‬البشر،‭ ‬لتتحوّل‭ ‬بالتدريج‭ ‬إلى‭ (‬سلعة‭) ‬ثم‭ (‬تجارة‭) ‬ثم‭ (‬تغيير‭ ‬شامل‭) ‬في‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬البشرية‭! ‬ثم‭ ‬إلى‭ (‬تحكم‭) ‬من‭ ‬ينتجها‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬ذات‭ ‬ارتباطات‭ ‬مريبة‭ ‬بأجندات‭ ‬أخرى‭! ‬

ليتم‭ ‬ترويجها‭ ‬وزراعتها‭ ‬في‭ ‬أدمغة‭ ‬البشر،‭ ‬سواء‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬مثل‭ (‬رقاقات‭ ‬جوجل‭) ‬بادعاء‭ ‬نقل‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬دماغ‭ ‬من‭ ‬يضع‭ ‬تلك‭ ‬الرقاقات‭! ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬الكبار‭ ‬والشباب‭ ‬ليتحوّل‭ ‬البشر‭ ‬بالتدريج‭ ‬إلى‭ (‬روبوتات‭ ‬بشرية‭) ‬أدمغتها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالرقاقات‭ ‬والكومبيوتر‭ ‬والترددات‭ ‬الكهرومغناطيسية‭!‬

مع‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬يتمّ‭ ‬التحكمّ‭ ‬في‭ ‬الأدمغة‭ ‬البشرية‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭! ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الغاية‭ ‬الحقيقية‭ ‬والنهائية‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬بالشعارات‭ ‬الإنسانية‭ ‬ومساعدة‭ ‬المرضى‭ ‬كما‭ ‬قلنا،‭ ‬وتنتهي‭ ‬إلى‭ ‬ترويجها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬التعليمية‭ ‬والبنكية‭ ‬والشرائية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬وأنشطة‭ ‬البشر‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬وتعاملاتهم‭!‬

{ ‭ ‬القصة‭ ‬تأخذ‭ ‬مراحل‭ ‬عديدة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭! ‬والمهم‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬لا‭ ‬يهمّها‭ ‬إلا‭ ‬زيادة‭ ‬المليارات،‭ ‬التي‭ ‬تربحها‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬تلك‭ (‬الرقاقات‭ ‬الإلكترونية‭) ‬وزرعها‭ ‬في‭ ‬أدمغة‭ ‬البشر،‭ ‬الذين‭ ‬يتحولون‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونهم‭ ‬فئران‭ ‬تجارب‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬روبوتات‮»‬‭ ‬بإمكان‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬تلك‭ ‬الرقائق‭ ‬وأوصلها‭ ‬بالشبكات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬أن‭ ‬يمارس‭ ‬تسلطه‭ ‬على‭ ‬الأدمغة،‭ ‬بل‭ ‬ويفتح‭ ‬الباب‭ (‬المافيات‭ ‬الإلكترونية‭) ‬قادمة‭ ‬بكل‭ ‬شرورها‭ (‬لتهكير‭) ‬أدمغة‭ ‬من‭ ‬يشاؤون،‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭! ‬وقد‭ ‬يعتقد‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي،‭ ‬ولكن‭ ‬ينسى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬خيال‭ ‬علمي‭ ‬سابقًا،‭ ‬وأصبح‭ ‬واقعًا‭ ‬معاشًا‭!‬

{ ‭ ‬القصة‭ ‬أيضًا‭ ‬تأخذ‭ ‬أبعادها‭ ‬الحقيقية‭ ‬والعميقة‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬‮«‬إيلون‭ ‬ماسك‮»‬،‭ ‬نفسه،‭ ‬الذي‭ ‬يتطلع‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬ملياراته،‭ ‬وإنما‭ ‬إلى‭ ‬النفوذ‭ ‬والسطوة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬غموض‭ ‬ارتباطاته‭ ‬بـ‭ (‬النخبة‭ ‬العالمية‭) ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬أغلب‭ ‬شركات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬والعلمية‭! ‬وتستخدمها‭ ‬كأسلحة‭ ‬في‭ ‬يدها،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬رؤيتها‭ ‬المعروفة‭ ‬حول‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬البشر‭ ‬بعد‭ ‬تقليل‭ ‬أعداد‭ ‬سكان‭ ‬الأرض‭!‬

{ ‭ ‬‮«‬إيلون‭ ‬ماسك‮»‬‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬بزرع‭ ‬الرقاقات‭ ‬في‭ ‬أدمغة‭ ‬البشر‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬أمريكية‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬مدى‭ ‬تخصصها،‭ ‬بل‭ ‬ومدى‭ ‬معرفتها‭ ‬بما‭ ‬حذر‭ ‬منه‭ ‬علماء‭ ‬‮«‬أثاروا‭ ‬الشكوك‮»‬‭ ‬حول‭ ‬تلك‭ ‬الرقائق‭! ‬إلاّ‭ ‬أن‭ (‬تسليع‭ ‬أدمغة‭ ‬البشر‭) ‬أمر‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الخطورة‭! ‬وإن‭ ‬روجت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ماسك‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬لأهداف‭ ‬طبية‭ ‬وإنسانية،‭ ‬لكي‭ ‬تنطلق‭ ‬انطلاقتها‭ ‬الأولى‭ ‬المقبولة‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬ثم‭ ‬تتحوّل‭ ‬إلى‭ (‬تسليع‭ ‬عام‭ ‬لأدمغة‭ ‬البشر‭) ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬وإن‭ ‬أخذ‭ ‬الأمر‭ ‬عقدًا‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬فلا‭ ‬بأس‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ (‬روبوتات‭ ‬بشرية‭) ‬يتمّ‭ ‬التحكمّ‭ ‬فيها‭ ‬لاحقًا،‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬هدف‭ ‬لهم‭ ‬إلا‭ ‬ذلك‭ ‬التحكم‭! ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬الأدمغة‭ ‬البشرية‭!‬

ويزداد‭ ‬عدد‭ ‬المتحمسين‭ ‬‮«‬السذج‮»‬‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬التي‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬أتاحت‭ ‬بعض‭ ‬الميزات،‭ ‬الاّ‭ ‬أنها‭ ‬أخذت‭ ‬بالمقابل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والجسدية‭ ‬للبشر،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬الفِطرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الطبيعية‭ ‬تتحوّل‭ ‬يومًا‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬التجارب‭ ‬وابتكارات‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ ‬خيال‭ ‬يداعب‭ ‬عقل‭ ‬من‭ ‬يرفض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬‮«‬القطيع‭ ‬الإلكتروني‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تجرف‭ ‬أعاصير‭ ‬ما‭ ‬يتمّ‭ ‬اعتباره‭ ‬تطوّرًا‭ ‬عقول‭ ‬هذا‭ ‬القطيع،‭ ‬ومن‭ ‬يطوعهم‭ ‬ليكونوا‭ (‬قطيعًا‭ ‬قابلا‭ ‬للتحكم‭) ‬وباسم‭ ‬التطور‭ ‬العلمي‭ ‬والتكنولوجي‭!‬

والدنيا‭ ‬بمبي‭ ‬بمبي‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬تغني‭ ‬سعاد‭ ‬حسني‭!‬

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