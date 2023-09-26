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تحية إجلال.. لشهداء الواجب الوطني الأبرار

9/26/2023 7:18:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يستوجب‭ ‬منا‭ ‬المقام‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬نرفع‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كافة،‭ ‬لاستشهاد‭ ‬ضابط‭ ‬وفرد‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهما‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭.‬

التفاعل‭ ‬الوطني‭ ‬الرسمي‭ ‬الكبير،‭ ‬والشعبي‭ ‬المهيب،‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬جثامين‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار،‭ ‬وأداء‭ ‬صلاة‭ ‬الجنازة‭ ‬عليهم‭ ‬والدعاء‭ ‬لهم،‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الوفاء‭ ‬الواجب‭ ‬والتقدير‭ ‬اللازم‭ ‬لهم‭ ‬ولأسرتهم،‭ ‬ونسأل‭ ‬الله‭ ‬لهم‭ ‬الجنة‭ ‬والفردوس‭ ‬الأعلى،‭ ‬والدعاء‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للمصابين‭ ‬والجرحى،‭ ‬والصبر‭ ‬والسلوان‭ ‬لذويهم‭.‬

كل‭ ‬مواطن‭ ‬وكل‭ ‬مقيم‭.. ‬وكل‭ ‬بيت‭ ‬وكل‭ ‬مكان‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الطيبة،‭ ‬تأثر‭ ‬وتألم‭ ‬من‭ ‬حادثة‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رجالنا‭ ‬البواسل‭ ‬الأبطال،‭ ‬جراء‭ ‬العمل‭ ‬الإجرامي‭ ‬الغادر،‭ ‬وهم‭ ‬يذودون‭ ‬عن‭ ‬حياض‭ ‬الأمة‭ ‬وتراب‭ ‬الوطن‭ ‬بكل‭ ‬أمانة‭ ‬وإخلاص،‭ ‬وشجاعة‭ ‬وعزيمة‭.‬

وكل‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬اليوم‭ ‬يؤكد‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬خلال‭ ‬تفضل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الحوثيون‭ ‬يستنكرون‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بهذا‭ ‬العمل‭ ‬الإجرامي‭ ‬الغادر‭ ‬خلال‭ ‬سريان‭ ‬الهدنة‭ ‬الأممية،‭ ‬فمن‭ ‬الواجب‭ ‬عليهم‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬وتسليمهم‭ ‬لنا‭ ‬أو‭ ‬للتحالف‭ ‬العربي‭ ‬ليأخذ‭ ‬القانون‭ ‬مجراه‭ ‬بحقهم،‭ ‬وعليهم‭ ‬مراعاة‭ ‬مصالح‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬استشهاد‭ ‬الرجال‭ ‬البواسل‭ ‬يؤكد‭ ‬السجل‭ ‬المشرف‭ ‬لتضحيات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الأمة‭ ‬والوطن،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬يزيد‭ ‬عزيمة‭ ‬رجالها‭ ‬وأبنائها‭ ‬في‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬وسيادة‭ ‬الأوطان،‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬والإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للأشقاء‭. ‬

إن‭ ‬كانت‭ ‬ثمة‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقام،‭ ‬فنود‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬لأمهات‭ ‬الشهداء‭ ‬الكرام‭ ‬إن‭ ‬الصحابية‭ ‬الجليلة‭ ‬أُمُّ‭ ‬حارثة‭ ‬سألت‭ ‬النبي‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬عن‭ ‬ابنها‭ ‬حارثة،‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬استشهد‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬بدر،‭ ‬فقالتْ‭: ‬يا‭ ‬رسول‭ ‬الله،‭ ‬إنْ‭ ‬كان‭ ‬ابني‭ ‬في‭ ‬الجنة‭ ‬صبرتُ،‭ ‬وإنْ‭ ‬كان‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬اجتهدتُ‭ ‬في‭ ‬البكاء‭ ‬عليه،‭ ‬فقال‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭: ‬‮«‬يَا‭ ‬أُمَّ‭ ‬حَارِثَةَ،‭ ‬إِنَّهَا‭ ‬جِنَانٌ‭ ‬فِي‭ ‬الْجَنَّةِ،‭ ‬وَإِنَّ‭ ‬ابْنَكِ‭ ‬أَصَابَ‭ ‬الْفِرْدَوْسَ‭ ‬الأَعْلَى‮»‬‭.‬

وإن‭ ‬كانت‭ ‬ثمة‭ ‬كلمة‭ ‬لآباء‭ ‬وإخوان‭ ‬وأخوات‭ ‬وأهالي‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار،‭ ‬فنود‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬إنَّ‭ ‬الصحابي‭ ‬الجليل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬حرام‭ -‬وهو‭ ‬والد‭ ‬جابر‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭- ‬استُشْهد‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬بدر،‭ ‬فبكتْه‭ ‬أُخته،‭ ‬فقال‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭: ‬‮«‬تَبْكِينَ‭ ‬أَوْ‭ ‬لَا‭ ‬تَبْكِينَ‭.. ‬مَا‭ ‬زَالَتِ‭ ‬الْمَلَائِكَةُ‭ ‬تُظِلُّهُ‭ ‬بِأَجْنِحَتِهَا‭ ‬حَتَّى‭ ‬رَفَعْتُمُوهُ‮»‬‭.‬

تحية‭ ‬لمن‭ ‬نال‭ ‬بشارة‭ ‬الرسول‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭: ‬

‮«‬للشهيد‭ ‬عند‭ ‬الله‭ ‬سبع‭ ‬خصال‭: ‬يغفر‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬دمه،‭ ‬ويرى‭ ‬مقعده‭ ‬من‭ ‬الجنة،‭ ‬ويحلى‭ ‬حلة‭ ‬الإيمان،‭ ‬ويزوج‭ ‬اثنتين‭ ‬وسبعين‭ ‬زوجة‭ ‬من‭ ‬الحور‭ ‬العين،‭ ‬ويجار‭ ‬من‭ ‬عذاب‭ ‬القبر،‭ ‬ويأمن‭ ‬من‭ ‬الفزع‭ ‬الأكبر،‭ ‬ويوضع‭ ‬على‭ ‬رأسه‭ ‬تاج‭ ‬الوقار،‭ ‬الياقوتة‭ ‬منه‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬الدنيا‭ ‬وما‭ ‬فيها،‭ ‬ويشفع‭ ‬في‭ ‬سبعين‭ ‬إنسانًا‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬بيته‮»‬‭. ‬

تحية‭ ‬إجلال‭ ‬وإكبار‭ ‬إلى‭ ‬أرواح‭ ‬شهدائنا‭ ‬الأبرار‭.. ‬تحية‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لمن‭ ‬ضحى‭ ‬بنفسه‭ ‬كي‭ ‬يعيش‭ ‬وطنه‭ ‬وأمته‭.. ‬تحية‭ ‬لمن‭ ‬سطر‭ ‬أسمى‭ ‬صور‭ ‬الولاء‭ ‬والفداء،‭ ‬وسقى‭ ‬بدمائه‭ ‬الطاهرة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬العزة‭ ‬والكرامة‭ ‬وساحة‭ ‬البطولة‭ ‬والشرف‭.. ‬تحية‭ ‬لمن‭ ‬سجل‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الوطن‭ ‬المشرف‭.. ‬تحية‭ ‬لمن‭ ‬مقامه‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬النبيين‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار‭.. ‬تحية‭ ‬لمن‭ ‬صدق‭ ‬فيهم‭ ‬قول‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭: ‬‮«‬وَلَا‭ ‬تَحْسَبَنَّ‭ ‬الَّذِينَ‭ ‬قُتِلُوا‭ ‬فِي‭ ‬سَبِيلِ‭ ‬اللَّهِ‭ ‬أَمْوَاتَاً‭ ‬بَلْ‭ ‬أَحْيَاءٌ‭ ‬عِنْدَ‭ ‬رَبِّهِمْ‭ ‬يُرْزَقُونَ‮»‬‭.‬

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