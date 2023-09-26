المتحف البريطاني يطلق نداء للمساعدة في استعادة مئات القطع المسروقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أُعلن‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬سرقة‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬ألفي‮»‬‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬المؤسسة‭ ‬الثقافية‭ ‬البريطانية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬بحسب‭ ‬رئيسها‭ ‬جورج‭ ‬أوزبورن،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬فضيحة‭ ‬كبيرة‭ ‬دفعت‭ ‬بمدير‭ ‬المتحف‭ ‬هارتويغ‭ ‬فيشر‭ ‬إلى‭ ‬الاستقالة‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬الفائت‭. ‬

والقطع‭ ‬المسروقة‭ ‬هي‭ ‬أشياء‭ ‬صغيرة‭ ‬غير‭ ‬معروضة‭ ‬كانت‭ ‬محفوظة‭ ‬في‭ ‬المتحف‭. ‬

ويقول‭ ‬المتحف‭ ‬البريطاني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأغلبية‭ ‬العظمى‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬القطع‭ ‬اليونانية‭ ‬والرومانية‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬خصوصاً‭ ‬مجوهرات‭ ‬وأحجاراً‭ ‬شبه‭ ‬كريمة‭ ‬وأواني‭ ‬زجاجية،‭ ‬ولكن‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬نصيحة‭ ‬الخبراء‭ ‬لم‭ ‬يحددها‭ ‬المتحف‭ ‬أو‭ ‬يصفها‭ ‬بدقة‭. ‬

وللعثور‭ ‬عليها،‭ ‬نشرت‭ ‬المؤسسة‭ ‬صورا‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أمس‭ ‬لقطع‭ ‬مماثلة،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬مجموعاتها،‭ ‬بينها‭ ‬سوار‭ ‬ذهبي‭ ‬أو‭ ‬خاتم‭ ‬منقوش‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬قلادة‭ ‬مزينة‭ ‬بمشابك‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬رؤوس‭ ‬أسد‭. ‬

وطلب‭ ‬المتحف‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬‮«‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يملك‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬بحوزته‭ ‬قطع‭ ‬تابعة‭ ‬للمتحف‭ ‬البريطاني،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬معلومات‮»‬‭ ‬مفيدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬أن‭ ‬يتصل‭ ‬بالمؤسسة‭. ‬

وقال‭ ‬المتحف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬أعيدت‭ ‬60‭ ‬قطعة،‭ ‬وجرى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬إعادتها‭ ‬قريبا‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬القطع‭ ‬المسروقة‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬المفقودة،‭ ‬وهي‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬دولية‭ ‬يستخدمها‭ ‬الأشخاص‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الفن،‭ ‬وهواة‭ ‬الجمع،‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين،‭ ‬وحتى‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭. ‬

وأشارت‭ ‬المؤسسة،‭ ‬منتصف‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬فصلت‭ ‬أحد‭ ‬موظفيها،‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬إنها‭ ‬استجوبت‭ ‬رجلاً،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تذكر‭ ‬اسمه،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تباشر‭ ‬أي‭ ‬ملاحقة‭ ‬قضائية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬القضية‭. ‬