Wednesday, 27 September 2023 03:06 GMT

المتحف البريطاني يطلق نداء للمساعدة في استعادة مئات القطع المسروقة

9/26/2023 7:18:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نشر‭ ‬المتحف‭ ‬البريطاني‭ (‬‮«‬بريتش‭ ‬ميوزيم‮»‬‭) ‬صوراً‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أمس‭ ‬لأشياء‭ ‬تشبه‭ ‬بعضاً‭ ‬من‭ ‬مئات‭ ‬القطع‭ ‬المسروقة‭ ‬من‭ ‬مجموعاته،‭ ‬مناشداً‭ ‬الجمهور‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭. ‬

وقد‭ ‬أُعلن‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬سرقة‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬ألفي‮»‬‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬المؤسسة‭ ‬الثقافية‭ ‬البريطانية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬بحسب‭ ‬رئيسها‭ ‬جورج‭ ‬أوزبورن،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬فضيحة‭ ‬كبيرة‭ ‬دفعت‭ ‬بمدير‭ ‬المتحف‭ ‬هارتويغ‭ ‬فيشر‭ ‬إلى‭ ‬الاستقالة‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬الفائت‭. ‬

والقطع‭ ‬المسروقة‭ ‬هي‭ ‬أشياء‭ ‬صغيرة‭ ‬غير‭ ‬معروضة‭ ‬كانت‭ ‬محفوظة‭ ‬في‭ ‬المتحف‭. ‬

ويقول‭ ‬المتحف‭ ‬البريطاني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأغلبية‭ ‬العظمى‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬القطع‭ ‬اليونانية‭ ‬والرومانية‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬خصوصاً‭ ‬مجوهرات‭ ‬وأحجاراً‭ ‬شبه‭ ‬كريمة‭ ‬وأواني‭ ‬زجاجية،‭ ‬ولكن‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬نصيحة‭ ‬الخبراء‭ ‬لم‭ ‬يحددها‭ ‬المتحف‭ ‬أو‭ ‬يصفها‭ ‬بدقة‭. ‬

وللعثور‭ ‬عليها،‭ ‬نشرت‭ ‬المؤسسة‭ ‬صورا‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أمس‭ ‬لقطع‭ ‬مماثلة،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬مجموعاتها،‭ ‬بينها‭ ‬سوار‭ ‬ذهبي‭ ‬أو‭ ‬خاتم‭ ‬منقوش‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬قلادة‭ ‬مزينة‭ ‬بمشابك‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬رؤوس‭ ‬أسد‭. ‬

وطلب‭ ‬المتحف‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬‮«‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يملك‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬بحوزته‭ ‬قطع‭ ‬تابعة‭ ‬للمتحف‭ ‬البريطاني،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬معلومات‮»‬‭ ‬مفيدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬أن‭ ‬يتصل‭ ‬بالمؤسسة‭. ‬

وقال‭ ‬المتحف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬أعيدت‭ ‬60‭ ‬قطعة،‭ ‬وجرى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬إعادتها‭ ‬قريبا‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬القطع‭ ‬المسروقة‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬المفقودة،‭ ‬وهي‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬دولية‭ ‬يستخدمها‭ ‬الأشخاص‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الفن،‭ ‬وهواة‭ ‬الجمع،‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين،‭ ‬وحتى‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭. ‬

وأشارت‭ ‬المؤسسة،‭ ‬منتصف‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬فصلت‭ ‬أحد‭ ‬موظفيها،‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬إنها‭ ‬استجوبت‭ ‬رجلاً،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تذكر‭ ‬اسمه،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تباشر‭ ‬أي‭ ‬ملاحقة‭ ‬قضائية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬القضية‭. ‬

MENAFN26092023000055011008ID1107147784

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث