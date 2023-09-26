ترامب ممنوع من شراء مسدس غلوك نُقشت عليه صورته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬بشراء‭ ‬مسدس‭ ‬غلوك‭ ‬نُقشت‭ ‬عليه‭ ‬صورة‭ ‬وجهه،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

وتحظر‭ ‬القوانين‭ ‬الفيدرالية‭ ‬بيع‭ ‬الأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬متهم‭ ‬بارتكاب‭ ‬جناية،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬حاليا‭.‬