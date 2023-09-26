فـي قـضـية تهرب ضريبي ثانية.. شاكيرا مدينة لإسـبـانـيـا بـسـبـعـة مـلايـيـن دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واختارت‭ ‬شاكيرا،‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬ملكة‭ ‬البوب‭ ‬اللاتينية،‭ ‬أن‭ ‬تحاكم‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬ببرشلونة‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تنفي‭ ‬فيها‭ ‬أنها‭ ‬تهربت‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬ضرائب‭ ‬بقيمة‭ ‬14‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬وقد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬سجنها‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭. ‬

ويزعم‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬الجديدة‭ ‬أن‭ ‬شاكيرا‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬أرباحا‭ ‬قدرها‭ ‬12.5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬جنتها‭ ‬من‭ ‬دفعة‭ ‬تلقتها‭ ‬مسبقا‭ ‬للقيام‭ ‬بجولة‭ ‬عالمية،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أمور‭ ‬أخرى‭. ‬

وكانت‭ ‬شاكيرا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬بجيرارد‭ ‬بيكيه‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬وتعيش‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬مع‭ ‬طفليهما‭. ‬

ويقول‭ ‬ممثلو‭ ‬الادعاء‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬مقيمة‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬وبالتالي‭ ‬عليها‭ ‬دفع‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الإيرادات‭ ‬التي‭ ‬تحصلت‭ ‬عليها‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬حققتها‭ ‬فيه‭.‬

وأضاف‭ ‬المدعون‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬حولت‭ ‬أموالا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬شركات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬تفرض‭ ‬ضرائب‭ ‬منخفضة‭ ‬ولديها‭ ‬قدر‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬التعتيم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الفريق‭ ‬القانوني‭ ‬لشاكيرا‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬أي‭ ‬إخطار‭ ‬بالقضية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬حيث‭ ‬تقيم‭ ‬الآن‭. ‬