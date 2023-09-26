((إم إس كــــيــــــوالــــــــرام)) تــنــال جـائـزة إنـدونـيـسـيـة

((إم إس كــــيــــــوالــــــــرام)) تــنــال جـائـزة إنـدونـيـسـيـة
التاريخ
9/26/2023 7:18:04 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نالت شركة إم /إس كيوالرام وأولاده جائزة PRIMADUTA التي قدمتها الحكومة الإندونيسية نظير تميزها في العلاقات التجارية مع الشركات الإندونيسية.
سلم الجائزة نيابة عن الحكومة الإندونيسية سفير إندونيسيا في البحرين، أردي هيرماوان للمدير الإداري لشركة كيوالرام وأولاده، كيشور كيوالرام.
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