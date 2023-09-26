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((إم إس كــــيــــــوالــــــــرام)) تــنــال جـائـزة إنـدونـيـسـيـة

9/26/2023 7:18:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نالت‭ ‬شركة‭ ‬إم‭ /‬إس‭ ‬كيوالرام‭ ‬وأولاده‭ ‬جائزة‭ ‬ PRIMADUTA التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الحكومة‭ ‬الإندونيسية‭ ‬نظير‭ ‬تميزها‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬الإندونيسية‭. ‬

سلم‭ ‬الجائزة‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإندونيسية‭ ‬سفير‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬أردي‭ ‬هيرماوان‭ ‬للمدير‭ ‬الإداري‭ ‬لشركة‭ ‬كيوالرام‭ ‬وأولاده،‭ ‬كيشور‭ ‬كيوالرام‭.‬

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