كوريا يصاب بالتواء الركبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬أتلتيكو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬سيقوم‭ ‬المهاجم‭ ‬بتمارين‭ ‬فردية‭ ‬خلال‭ ‬تدريبات‭ ‬الثلاثاء‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬مدة‭ ‬غياب‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬يتطلب‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬أسبوعين‭ ‬للتعافي‭.‬

وتعرض‭ ‬كوريا‭ (‬28‭ ‬عاما‭) ‬لتدخل‭ ‬عنيف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ريال‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الانكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬دخوله‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬خوسيه‭ ‬خيمينيس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬85‭ ‬لديربي‭ ‬العاصمة‭ ‬الذي‭ ‬حسمه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬3‭ - ‬1‭ ‬الاحد،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭.‬

ويحتل‭ ‬أتلتيكو‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭ ‬وهزيمة،‭ ‬متأخراً‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬المتصدر‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬جيرونا‭.‬



















