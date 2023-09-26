كوريا يصاب بالتواء الركبة

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- Akhbar Al Khaleej) مدريد - (أ ف ب): أصيب الأرجنتيني أنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني لكرة القدم بالتواء في ركبته خلال الفوز في ديربي العاصمة أمام الجار ريال، حسب ما أفاد نادي «لوس روخيبلانكوس» أمس الثلاثاء.
وقال أتلتيكو في بيان «سيقوم المهاجم بتمارين فردية خلال تدريبات الثلاثاء» من دون أن يحدد مدة غياب المهاجم الدولي الأرجنتيني، علماً ان هذا النوع من الإصابة يتطلب بشكل عام ما يصل إلى أسبوعين للتعافي.
وتعرض كوريا (28 عاما) لتدخل عنيف من قبل لاعب وسط ريال الوافد الجديد الانكليزي جود بيلينغهام بعد 5 دقائق من دخوله إلى أرض الملعب بدلاً من المدافع الأوروغوياني خوسيه خيمينيس في الدقيقة 85 لديربي العاصمة الذي حسمه أتلتيكو في عقر داره 3 - 1 الاحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة.
ويحتل أتلتيكو المركز الخامس برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وهزيمة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر بالتساوي مع جيرونا.
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