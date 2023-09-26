تشابي ألونسو سيتولى تدريب ريال مدريد بعد رحيل أنشيلوتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬لإذاعة‭ ‬‮«‬راديو‭ ‬ماركا‮»‬‭ ‬الإسبانية‭ ‬أن‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬المتوج‭ ‬كلاعب‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬وكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬سيخلف‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

ويرحل‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬عن‭ ‬تدريب‭ ‬الريال‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬لتولي‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭.‬

وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬إدارة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬41‭ ‬عاما‭ ‬المتوج‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬كلاعب،‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬منها‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وقاد‭ ‬تشابي‭ ‬فريق‭ ‬ليفركوزن‭ ‬لبداية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬الفريق‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلا‭ ‬واحدا‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭).‬وكان‭ ‬اسم‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬قد‭ ‬طرح‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬المحتملين‭ ‬لتدريب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬خلفا‭ ‬لأنشيلوتي‭.‬

لكن‭ ‬ألونسو،‭ ‬الذي‭ ‬تعاقد‭ ‬معه‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ ‬بعقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬مدد‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الألماني‭ ‬لمدة‭ ‬عامين،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬إصرار‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬ألونسو‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تلقي‭ ‬عرضا‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أندية‭ ‬القمة‭ ‬مثل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬

ولعب‭ ‬ألونسو‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬لفرق‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬وليفربول‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬واعتلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مرتين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدة‭ ‬ألقاب‭ ‬محلية،‭ ‬وقد‭ ‬أنهى‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬















