Wednesday, 27 September 2023 03:05 GMT

تشابي ألونسو سيتولى تدريب ريال مدريد بعد رحيل أنشيلوتي

9/26/2023 7:18:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬إخباري‭ ‬أن‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬سيتولى‭ ‬تدريب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬لإذاعة‭ ‬‮«‬راديو‭ ‬ماركا‮»‬‭ ‬الإسبانية‭ ‬أن‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬المتوج‭ ‬كلاعب‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬وكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬سيخلف‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

ويرحل‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬عن‭ ‬تدريب‭ ‬الريال‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬لتولي‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭.‬

وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬إدارة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬41‭ ‬عاما‭ ‬المتوج‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬كلاعب،‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬منها‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وقاد‭ ‬تشابي‭ ‬فريق‭ ‬ليفركوزن‭ ‬لبداية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬الفريق‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلا‭ ‬واحدا‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭).‬وكان‭ ‬اسم‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬قد‭ ‬طرح‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬المحتملين‭ ‬لتدريب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬خلفا‭ ‬لأنشيلوتي‭.‬

لكن‭ ‬ألونسو،‭ ‬الذي‭ ‬تعاقد‭ ‬معه‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ ‬بعقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬مدد‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الألماني‭ ‬لمدة‭ ‬عامين،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬إصرار‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬ألونسو‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تلقي‭ ‬عرضا‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أندية‭ ‬القمة‭ ‬مثل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬

ولعب‭ ‬ألونسو‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬لفرق‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬وليفربول‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬واعتلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مرتين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدة‭ ‬ألقاب‭ ‬محلية،‭ ‬وقد‭ ‬أنهى‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬





MENAFN26092023000055011008ID1107147778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث