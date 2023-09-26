أنشيلوتي يدافع عن خططه بعد خسارة ريال الأولى هذا الموسم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجراء‭ ‬تلك‭ ‬الخسارة،‭ ‬تبوأ‭ ‬الغريم‭ ‬الآخر‭ ‬برشلونة،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬الصدارة،‭ ‬وهو‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تعزيزها‭ ‬مؤقتا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا،‭ ‬فيما‭ ‬يستقبل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬الأربعاء‭.‬

قال‭ ‬المدرب‭ ‬المخضرم‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬علي‭ ‬تقييم‭ ‬الأمور‭ ‬بتوازن،‭ ‬التوازن‭ ‬مهم‭ ‬ولحسن‭ ‬الحظ‭ ‬أمتلك‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬جيناتي‮»‬‭. ‬تابع‭: ‬‮«‬يبدو‭ ‬الأمر‭ ‬متسرعاً‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬عندما‭ ‬نشكّك‭ ‬بالأمور‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬الخضوع‭ ‬لنقد‭ ‬ذاتي‭ ‬بعد‭ ‬تعثره‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬لكنه‭ ‬أجرى‭ ‬‮«‬تقييماً‭ ‬مختلفاً‮»‬‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬مدرباً‭ ‬لريال‭ ‬مدريد،‭ ‬يكون‭ ‬النقد‭ ‬طبيعياً‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التعثر‭. ‬لا‭ ‬أتأثر‭ ‬بهذا‭ ‬الشيء‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬لنقد‭ ‬ذاتي‭ ‬حول‭ ‬الامور‭ ‬الجيدة،‭ ‬وهي‭ ‬كثيرة،‭ ‬والسيئة،‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬بالكثيرة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬الانتقادات‭ ‬الموجهة‭ ‬لأنشيلوتي‭ ‬خط‭ ‬وسطه‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬ماسة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تواجد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو،‭ ‬والدفع‭ ‬أساسياً‭ ‬بالمخضرمين‭ ‬الكرواتي‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭ ‬والألماني‭ ‬توني‭ ‬كروس‭.‬

أقرّ‭ ‬المدرب‭: ‬‮«‬الخطة‭ ‬ليست‭ ‬كاملة‭. ‬كل‭ ‬خطة‭ ‬لها‭ ‬نقاط‭ ‬ضعفها‭. ‬تسمح‭ ‬لنا‭ ‬بامتلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬والضغط‭ ‬العالي،‭ ‬لكن‭ ‬أحياناً‭ ‬نقع‭ ‬فريسة‭ ‬العرضيات‭ ‬لأن‭ ‬لاعبي‭ ‬الوسط‭ ‬لا‭ ‬يصلون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬للتغطية‮»‬‭. ‬تابع‭: ‬‮«‬نقطة‭ ‬الضعف‭ ‬واضحة‭ ‬ويمكن‭ ‬معالجتها‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬بعض‭ ‬التقارير‭ ‬الصحفية‭ ‬الإسبانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬قد‭ ‬يُستبدل‭ ‬بشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬مدرب‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬والذي‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬كلاعب‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬سابقاً‭.‬

علّق‭ ‬أنشيلوتي‭: ‬‮«‬لدي‭ ‬معرفة‭ ‬كبرى‭ ‬والقدرة‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك،‭ ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هو،‭ ‬راوول،‭ ‬و‭(‬ألفارو‭) ‬أربيلوا‭ ‬مدربين‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام،‭ ‬لأنهم‭ ‬يعجبونني‭ ‬كثيراً‮»‬‭.‬

وسيتولى‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬

وأكّد‭ ‬الإيطالي‭ ‬ان‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬بات‭ ‬جاهزاً‭ ‬بعدما‭ ‬حرمه‭ ‬فيروس‭ ‬معوي‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬ضد‭ ‬أتلتيكو،‭ ‬إثر‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬عضلية‭ ‬بفخذه‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المواجهة‭ ‬المقبلة‭ ‬فرصة‭ ‬للدفع‭ ‬بالتركي‭ ‬الشاب‭ ‬أردا‭ ‬غولر‭ (‬18‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬خضع‭ ‬لجراحة‭ ‬في‭ ‬غضروف‭ ‬ركبته‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬انتهى‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬أفاد‭ ‬خلاله‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بأن‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬تعافى‭ ‬وجاهز‭ ‬للعب،‭ ‬أعلن‭ ‬ريال‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬فنربختشه‭ ‬السابق‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭.‬

وتوقعت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإسبانية‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬التركي‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬بين‭ ‬ثلاثة‭ ‬وأربعة‭ ‬أسابيع‭.‬



