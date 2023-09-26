أنشيلوتي يدافع عن خططه بعد خسارة ريال الأولى هذا الموسم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) مدريد - (أ ف ب): نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أمس الثلاثاء، الشكوك التي تحوم حول فريقه وإعداده التكتيكي، بعد تعرضه لخسارة أولى في الدوري الإسباني لكرة القدم أمام جاره وغريمه أتلتيكو مدريد. وبعد فوزه في أول ست مباريات هذا الموسم، خمس في الدوري وواحدة في دوري أبطال أوروبا، تعرّض ريال لخسارة صريحة أمام أتلتيكو الجريح 1 - 3 الأحد على ملعب الأخير متروبوليتانو.
وجراء تلك الخسارة، تبوأ الغريم الآخر برشلونة، حامل اللقب، الصدارة، وهو قادر على تعزيزها مؤقتا الثلاثاء عندما يحل على ريال مايوركا، فيما يستقبل ريال مدريد لاس بالماس الأربعاء.
قال المدرب المخضرم في مؤتمر صحفي: «علي تقييم الأمور بتوازن، التوازن مهم ولحسن الحظ أمتلك ذلك في جيناتي». تابع: «يبدو الأمر متسرعاً بعض الشيء عندما نشكّك بالأمور بعد الفوز ست مرات في سبع مباريات».
وقال المدرب إن على فريقه الخضوع لنقد ذاتي بعد تعثره أمام أتلتيكو مدريد، لكنه أجرى «تقييماً مختلفاً» للعديد من الانتقادات التي واجهها «عندما تكون مدرباً لريال مدريد، يكون النقد طبيعياً في حال التعثر. لا أتأثر بهذا الشيء».
تابع: «إذا يجب أن تخضع لنقد ذاتي حول الامور الجيدة، وهي كثيرة، والسيئة، وهي ليست بالكثيرة».
ومن الانتقادات الموجهة لأنشيلوتي خط وسطه على شكل ماسة، في ظل تواجد الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي رودريغو في المقدمة أمام أتلتيكو، والدفع أساسياً بالمخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.
أقرّ المدرب: «الخطة ليست كاملة. كل خطة لها نقاط ضعفها. تسمح لنا بامتلاك الطاقة والضغط العالي، لكن أحياناً نقع فريسة العرضيات لأن لاعبي الوسط لا يصلون في الوقت المناسب للتغطية». تابع: «نقطة الضعف واضحة ويمكن معالجتها».
وأشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن أنشيلوتي قد يُستبدل بشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني والذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا كلاعب مع ريال مدريد سابقاً.
علّق أنشيلوتي: «لدي معرفة كبرى والقدرة للقيام بذلك، آمل أن يكون هو، راوول، و(ألفارو) أربيلوا مدربين في يوم من الأيام، لأنهم يعجبونني كثيراً».
وسيتولى أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل بدءاً من يونيو المقبل بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.
وأكّد الإيطالي ان المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بات جاهزاً بعدما حرمه فيروس معوي من اللعب ضد أتلتيكو، إثر تعافيه من إصابة عضلية بفخذه. وكان من المفترض أن تكون المواجهة المقبلة فرصة للدفع بالتركي الشاب أردا غولر (18 عاماً) الذي خضع لجراحة في غضروف ركبته في أغسطس، لكن ما أن انتهى المؤتمر الصحفي الذي أفاد خلاله أنشيلوتي بأن الوافد الجديد تعافى وجاهز للعب، أعلن ريال أن لاعب فنربختشه السابق تعرض لإصابة جديدة في الفخذ.
وتوقعت وسائل الإعلام الإسبانية أن يغيب التركي عن الملاعب بين ثلاثة وأربعة أسابيع.
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