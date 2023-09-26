مراقبة قطعة أرض فضاء بالمحرق تسقط مروج مخدرات البريد الميت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة آسيوي 24 سنة، متهم ببيع وتعاطي المواد المخدرة، حيث تم ضبطه بعد مراقبة دامت أياما لقطعة أرض خالية اشبته في استخدامها في ترويج المخدرات إلى أن تم ضبطه يضع المخدرات في حفرة، وقد حددت المحكمة 28 أغسطس لندب محامٍ للدفاع عن المتهم مع استمرار الحبس.
وكان نقيب بإدارة مكافحة المخدرات وردت إليه معلومات مفادها وجود أرض خلاء بمنطقة المحرق يتم استغلالها في عملية تسليم واستلام المواد المخدرة بطريق البريد الميت، وعليه قام بتشكيل فريق رصد ومراقبة المنطقة، وفي يوم الواقعة تم رصد المتهم وهو يقوم بالحفر في الأرض فتم القبض عليه من قبل شرطي وتم ضبط المواد المخدرة بحوزته، وبموجب حالة التلبس تم التوجه إلى مقر سكنه بإرشاده وتم العثور على مواد مخدرة وأدوات يعتقد استخدامها للاتجار بالمواد المخدرة. وبإجراء التحريات توصل إلى أن المتهم يقوم بالاتجار بمادتي (الهيروين) و(الميتامفيتامين).
كما شهد نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أنه تم تكليفه من قبل الشاهد الأول بمراقبة أرض خلاء بمنطقة المحرق نظرًا لتردد مروجي المواد المخدرة، وبتاريخ 3 يونيو 2023 وفي أثناء قيامه بالتجول على مقربة من تلك الأرض شاهد المتهم بحالة تثير الريبة والشك حيث كان يقوم بالنظر في مختلف الاتجاهات وكان يتأكد من خلو المنطقة من الأشخاص، ومن ثم قام بالحفر في الأرض، وعليه توجه إليه وقام بالقبض عليه، وبسؤاله عن سبب تواجده أبلغهم بأنه حضر لتسليم المواد المخدرة بطريق البريد الميت، وبتفتيشه تمكن من العثور على كيس أبيض يحتوي على مادة الشبو المخدرة، وبموجب حالة التلبس توجه لمقر سكنه بإرشاده، وبتفتيشه تم العثور على كيس أبيض يحتوي على مادة الشبو وكيس يحتوي على مادة الهيروين وملعقة بلاستيكية و3 موازين حساسة و3 هواتف و6 شرائح اتصال، وشريحة ذاكرة كانت بداخل درج طاولة في غرفة المتهم.
وتبين من خلال محاضر تحقيقات النيابة العامة أنه ثبت معمليًا احتواء المضبوطات على مادة الهيروين المخدرة والمؤثر العقلي (الميتامفيتامين)، كما ثبت بتفريغ هواتف المتهم احتواؤه على مقطع فيديو لكيس يحتوي مادة كريستالية بيضاء اللون ومحادثة خارجية تحتوي على تصوير فيديو لكيس يحتوي مادة كريستالية بيضاء بكمية كبيرة وشخص يمسك ورقة عليها اسم وتاريخ 2 يونيو 2023، وصور لبعض المناطق يُظهر بعضها أرقام شوارع وبيوت، ومن الصور يتم التأشير عليها بسهم باللون الأخضر نحو منطقة معينة، وتصوير شاشة لعدد من المحادثات يحتوي بعضها على مواقع وعمليات تحويل، والعديد من الصور لمواد كريستالية موضوعة على ميزان.
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