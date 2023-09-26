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مراقبة قطعة أرض فضاء بالمحرق تسقط مروج مخدرات البريد الميت

9/26/2023 7:18:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬محاكمة‭ ‬آسيوي‭ ‬24‭ ‬سنة،‭ ‬متهم‭ ‬ببيع‭ ‬وتعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬ضبطه‭ ‬بعد‭ ‬مراقبة‭ ‬دامت‭ ‬أياما‭ ‬لقطعة‭ ‬أرض‭ ‬خالية‭ ‬اشبته‭ ‬في‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬ترويج‭ ‬المخدرات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬ضبطه‭ ‬يضع‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬حفرة،‭ ‬وقد‭ ‬حددت‭ ‬المحكمة‭ ‬28‭ ‬أغسطس‭ ‬لندب‭ ‬محامٍ‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬المتهم‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الحبس‭.‬

وكان‭ ‬نقيب‭ ‬بإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬وردت‭ ‬إليه‭ ‬معلومات‭ ‬مفادها‭ ‬وجود‭ ‬أرض‭ ‬خلاء‭ ‬بمنطقة‭ ‬المحرق‭ ‬يتم‭ ‬استغلالها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تسليم‭ ‬واستلام‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بطريق‭ ‬البريد‭ ‬الميت،‭ ‬وعليه‭ ‬قام‭ ‬بتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬رصد‭ ‬ومراقبة‭ ‬المنطقة،‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬المتهم‭ ‬وهو‭ ‬يقوم‭ ‬بالحفر‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬فتم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطي‭ ‬وتم‭ ‬ضبط‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بحوزته،‭ ‬وبموجب‭ ‬حالة‭ ‬التلبس‭ ‬تم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬سكنه‭ ‬بإرشاده‭ ‬وتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬وأدوات‭ ‬يعتقد‭ ‬استخدامها‭ ‬للاتجار‭ ‬بالمواد‭ ‬المخدرة‭. ‬وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يقوم‭ ‬بالاتجار‭ ‬بمادتي‭ (‬الهيروين‭) ‬و‭(‬الميتامفيتامين‭).‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬نائب‭ ‬عريف‭ ‬بإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تكليفه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشاهد‭ ‬الأول‭ ‬بمراقبة‭ ‬أرض‭ ‬خلاء‭ ‬بمنطقة‭ ‬المحرق‭ ‬نظرًا‭ ‬لتردد‭ ‬مروجي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وبتاريخ‭ ‬3‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬وفي‭ ‬أثناء‭ ‬قيامه‭ ‬بالتجول‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأرض‭ ‬شاهد‭ ‬المتهم‭ ‬بحالة‭ ‬تثير‭ ‬الريبة‭ ‬والشك‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الاتجاهات‭ ‬وكان‭ ‬يتأكد‭ ‬من‭ ‬خلو‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بالحفر‭ ‬في‭ ‬الأرض،‭ ‬وعليه‭ ‬توجه‭ ‬إليه‭ ‬وقام‭ ‬بالقبض‭ ‬عليه،‭ ‬وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬تواجده‭ ‬أبلغهم‭ ‬بأنه‭ ‬حضر‭ ‬لتسليم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بطريق‭ ‬البريد‭ ‬الميت،‭ ‬وبتفتيشه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬كيس‭ ‬أبيض‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الشبو‭ ‬المخدرة،‭ ‬وبموجب‭ ‬حالة‭ ‬التلبس‭ ‬توجه‭ ‬لمقر‭ ‬سكنه‭ ‬بإرشاده،‭ ‬وبتفتيشه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬كيس‭ ‬أبيض‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الشبو‭ ‬وكيس‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الهيروين‭ ‬وملعقة‭ ‬بلاستيكية‭ ‬و3‭ ‬موازين‭ ‬حساسة‭ ‬و3‭ ‬هواتف‭ ‬و6‭ ‬شرائح‭ ‬اتصال،‭ ‬وشريحة‭ ‬ذاكرة‭ ‬كانت‭ ‬بداخل‭ ‬درج‭ ‬طاولة‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬المتهم‭.‬

وتبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاضر‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنه‭ ‬ثبت‭ ‬معمليًا‭ ‬احتواء‭ ‬المضبوطات‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الهيروين‭ ‬المخدرة‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ (‬الميتامفيتامين‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬بتفريغ‭ ‬هواتف‭ ‬المتهم‭ ‬احتواؤه‭ ‬على‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لكيس‭ ‬يحتوي‭ ‬مادة‭ ‬كريستالية‭ ‬بيضاء‭ ‬اللون‭ ‬ومحادثة‭ ‬خارجية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬تصوير‭ ‬فيديو‭ ‬لكيس‭ ‬يحتوي‭ ‬مادة‭ ‬كريستالية‭ ‬بيضاء‭ ‬بكمية‭ ‬كبيرة‭ ‬وشخص‭ ‬يمسك‭ ‬ورقة‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬وتاريخ‭ ‬2‭ ‬يونيو‭ ‬2023،‭ ‬وصور‭ ‬لبعض‭ ‬المناطق‭ ‬يُظهر‭ ‬بعضها‭ ‬أرقام‭ ‬شوارع‭ ‬وبيوت،‭ ‬ومن‭ ‬الصور‭ ‬يتم‭ ‬التأشير‭ ‬عليها‭ ‬بسهم‭ ‬باللون‭ ‬الأخضر‭ ‬نحو‭ ‬منطقة‭ ‬معينة،‭ ‬وتصوير‭ ‬شاشة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬يحتوي‭ ‬بعضها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬وعمليات‭ ‬تحويل،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬لمواد‭ ‬كريستالية‭ ‬موضوعة‭ ‬على‭ ‬ميزان‭.‬

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