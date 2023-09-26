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السجن 5 سنوات لنزيل بالإصلاح والتأهيل سرق بطاقة بنكية لنزيل آخر

9/26/2023 7:18:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬نزيلا‭ ‬بمركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ادانته‭ ‬بسرقة‭ ‬بطاقة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬الخاصة‭ ‬بنزيل‭ ‬آخر‭ ‬وشراء‭ ‬سجائر‭ ‬وبطاقة‭ ‬تعبئة‭ ‬هاتف‭ ‬بلغت‭ ‬45‭ ‬دينارا‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬والمجني‭ ‬عليه‭ ‬نزيلان‭ ‬بمركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬لصدور‭ ‬احكام‭ ‬جنائية‭ ‬بحقهما،‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬أثناء‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬نائما‭ ‬تمكن‭ ‬المتهم‭ ‬من‭ ‬سرقة‭ ‬بطاقة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬البنكية‭ ‬من‭ ‬خزانة‭ ‬الأمانة،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬ادارة‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬بتوفير‭ ‬بطاقة‭ ‬بنكية‭ ‬لكل‭ ‬نزيل،‭ ‬وتقوم‭ ‬عوائل‭ ‬النزلاء‭ ‬بإرسال‭ ‬مبالغ‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬البطاقات‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬حاجاتهم‭. ‬

توجه‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬دكان‭ ‬نزيل‮»‬‭ ‬وقام‭ ‬بشراء‭ ‬سجائر‭ ‬ورصيد‭ ‬تعبئة‭ ‬بقيمة‭ ‬45‭ ‬دينارا،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬ألقى‭ ‬البطاقة‭ ‬في‭ ‬الفناء‭ ‬الخارجي‭ ‬للمبنى،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬شاهد‭ ‬أحد‭ ‬النزلاء‭ ‬البطاقة‭ ‬وأرجعها‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بمراجعة‭ ‬الضابط‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بالقاء‭ ‬البطاقة‭ ‬البنكية‭ ‬في‭ ‬الفناء‭ ‬الخارجي‭ ‬وعند‭ ‬استدعائه‭ ‬أقر‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬معللا‭ ‬فعلته‭ ‬بأن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬سرق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقته‭ ‬أغراضه‭ ‬الشخصية‭.‬

وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬أنه‭ ‬استعمل‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬السري‭ ‬الخاص‭ ‬بالبطاقة‭ ‬البنكية‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬لغرض‭ ‬احتيالي‭ ‬وهو‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ،‭ ‬كما‭ ‬توصل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬للاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي‭ ‬المبين‭ ‬القدر‭ ‬بالأوراق‭ ‬والمملوك‭ ‬للمجني‭ ‬عليه،‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بطرق‭ ‬احتيالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدخال‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬السري‭ ‬الخاص‭ ‬بالطاقة‭ ‬البنكية‭ ‬وتمكن‭ ‬بتلك‭ ‬الوسيلة‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬سرق‭ ‬البطاقة‭ ‬البنكية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭.‬

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