السجن 5 سنوات لنزيل بالإصلاح والتأهيل سرق بطاقة بنكية لنزيل آخر

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- Akhbar Al Khaleej) عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نزيلا بمركز الإصلاح والتأهيل بالسجن مدة 5 سنوات وذلك بعد ادانته بسرقة بطاقة الصراف الآلي الخاصة بنزيل آخر وشراء سجائر وبطاقة تعبئة هاتف بلغت 45 دينارا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم والمجني عليه نزيلان بمركز الإصلاح والتأهيل لصدور احكام جنائية بحقهما، وفي يوم الواقعة أثناء ما كان المجني عليه نائما تمكن المتهم من سرقة بطاقة المجني عليه البنكية من خزانة الأمانة، حيث تقوم ادارة الإصلاح والتأهيل بتوفير بطاقة بنكية لكل نزيل، وتقوم عوائل النزلاء بإرسال مبالغ على تلك البطاقات حتى يتمكنوا من شراء حاجاتهم.
توجه المتهم إلى «دكان نزيل» وقام بشراء سجائر ورصيد تعبئة بقيمة 45 دينارا، وبعد ذلك ألقى البطاقة في الفناء الخارجي للمبنى، في الوقت الذي شاهد أحد النزلاء البطاقة وأرجعها للمجني عليه الذي قام بمراجعة الضابط تبين من خلال الكاميرات الأمنية قيام المتهم بالقاء البطاقة البنكية في الفناء الخارجي وعند استدعائه أقر باستخدام بطاقة المجني عليه، معللا فعلته بأن المجني عليه في وقت سابق سرق من دون موافقته أغراضه الشخصية.
وجهت النيابة العامة للمتهم أنه استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية وكان ذلك لغرض احتيالي وهو الاستيلاء على المبلغ، كما توصل من دون مسوغ قانوني للاستيلاء على المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية من خلال إدخال البيانات في وسيلة تقنية المعلومات، وهو الرقم السري الخاص بالطاقة البنكية وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ، كما انه سرق البطاقة البنكية المملوكة للمجني عليه.
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