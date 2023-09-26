تدهور حافلة على شارع الجنبية وإصابة 5 أشخاص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تعرض‭ ‬قائد‭ ‬حافة‭ ‬آسيوي‭ ‬وأربع‭ ‬آسيويات‭ ‬لإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬إثر‭ ‬تدهور‭ ‬حافلتهم‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الجنبية‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

كان‭ ‬آسيوي‭ ‬يقود‭ ‬حافلة‭ ‬صغيرة‭ ‬وبرفقته‭ ‬4‭ ‬سيدات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الجنبية‭ ‬وفجأة‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬واصطدم‭ ‬بالحاجز،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬انقلبت‭ ‬الحافلة‭. ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬تعرضهم‭ ‬لإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬تم‭ ‬نقلهم‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬بواسطة‭ ‬الاسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬فيما‭ ‬تضررت‭ ‬الحافلة‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وتم‭ ‬اعادة‭ ‬الحافلة‭ ‬الى‭ ‬وضعها‭ ‬الطبيعي‭ ‬وإزاحتها‭ ‬من‭ ‬الشارع،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬اسبابه‭.‬