تدهور حافلة على شارع الجنبية وإصابة 5 أشخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب وصور: عبدالأمير السلاطنة
تعرض قائد حافة آسيوي وأربع آسيويات لإصابات متفرقة إثر تدهور حافلتهم على شارع الجنبية عصر أمس الثلاثاء.
كان آسيوي يقود حافلة صغيرة وبرفقته 4 سيدات في الساعة الثالثة عصر أمس على شارع الجنبية وفجأة فقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بالحاجز، ومن ثم انقلبت الحافلة. نتج عن الحادث تعرضهم لإصابات متفرقة تم نقلهم على أثرها الى المستشفى بواسطة الاسعاف الوطني فيما تضررت الحافلة بتلفيات كبيرة، وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة المرور والدفاع المدني وتم اعادة الحافلة الى وضعها الطبيعي وإزاحتها من الشارع، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة اسبابه.
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