١٢٥قتيلا في انفجار في ناجورنو كاراباخ و19 ألف لاجئ إلى أرمينيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومساء‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬انفجر‭ ‬مستودع‭ ‬للوقود‭ ‬في‭ ‬الجيب‭ ‬وسط‭ ‬نزوح‭ ‬جماعي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬‮١٢٥‬‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬مائة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الانفصالية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مطالبة‭ ‬بمساعدة‭ ‬خارجية‭ ‬عاجلة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭. ‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬أنّ‭ ‬المصابين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬حروق‭ ‬متفاوتة‭ ‬الخطورة‭ ‬تمّ‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭. ‬ولقي‭ ‬عشرون‭ ‬شخصاً‭ ‬حتفهم،‭ ‬ثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬منهم‭ ‬مجهولو‭ ‬الهوية‭. ‬وسيتمّ‭ ‬إخضاع‭ ‬جثث‭ ‬الضحايا‭ ‬المجهولين‭ ‬لتحاليل‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬

وعند‭ ‬وصولهم‭ ‬بالسيارات‭ ‬أو‭ ‬الحافلات‭ ‬وجد‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬ملجأً‭ ‬في‭ ‬أرمينيا‭. ‬وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الأرمينية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬استقبلت‭ ‬نحو‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مئات‭ ‬المركبات‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬وفق‭ ‬فريق‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬واعتبرت‭ ‬باريس‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬آن‭-‬كلير‭ ‬لوجاندر،‭ ‬أن‭ ‬النزوح‭ ‬‮«‬الضخم‮»‬‭ ‬للأرمن‭ ‬من‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬يحدث‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬أعين‭ ‬روسيا‭ ‬المتواطئة‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬روسيا‭ ‬قد‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬قوة‭ ‬لحفظ‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الانفصالية‭. ‬

ويقرّ‭ ‬هؤلاء‭ ‬المدنيون‭ ‬من‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬رغم‭ ‬الوعد‭ ‬الذي‭ ‬كرّره‭ ‬رئيس‭ ‬أذربيجان‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬بأنّ‭ ‬حقوق‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬جيشه‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬مضمونة‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬يتحدث‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬القوقاز،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬الجنود‭ ‬الأذربيجانيين‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬التي‭ ‬تسكنها‭ ‬غالبية‭ ‬من‭ ‬الأرمن‭ ‬والتي‭ ‬ألحقتها‭ ‬السلطات‭ ‬السوفيتية‭ ‬بأذربيجان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1921‭.

‬ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يستقبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬ممثلين‭ ‬كباراً‭ ‬عن‭ ‬أرمينيا‭ ‬وأذربيجان‭.‬

وسيترأس‭ ‬سيمون‭ ‬موردو‭ ‬المستشار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭. ‬وستتمثّل‭ ‬أذربيجان‭ ‬وأرمينيا،‭ ‬وكذلك‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬بمستشاريها‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭. ‬كذلك‭ ‬يشارك‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لجنوب‭ ‬القوقاز‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الإستوني‭ ‬تويفو‭ ‬كلار‭. ‬من‭ ‬جهتهما،‭ ‬سيجتمع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأرميني‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬والرئيس‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬غرناطة‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬والمستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال،‭ ‬وهو‭ ‬اجتماع‭ ‬مخطّط‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬ولم‭ ‬يتمّ‭ ‬إلغاؤه‭.‬

‭ ‬وتعهّدت‭ ‬أذربيجان‭ ‬السماح‭ ‬للانفصاليين‭ ‬الذين‭ ‬يسلّمون‭ ‬أسلحتهم‭ ‬بالذهاب‭ ‬إلى‭ ‬أرمينيا‭. ‬ويخشى‭ ‬كثيرون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يفرّ‭ ‬الأرمن‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭ ‬من‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬تشديد‭ ‬القوات‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬قبضتها،‭ ‬بينما‭ ‬يبقى‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬صعباً‭ ‬للغاية‭. ‬وأمام‭ ‬مسرح‭ ‬جوريس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سيونيك‭ ‬الأرمنية‭ ‬تستمرّ‭ ‬الحافلات‭ ‬الصغيرة‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬الوصول‭. ‬ويغادر‭ ‬البعض‭ ‬مع‭ ‬أمتعتهم‭ ‬باتجاه‭ ‬يريفان‭ ‬والمدن‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وبدأ‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬تدفّق‭ ‬اللاجئين‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬نسمة،‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬المحطّة‭ ‬الأولى‭ ‬للفارّين‭ ‬من‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭. ‬