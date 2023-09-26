الجيش الأردني يسقط مسيرتين قادمتين من سوريا تحملان مواد مخدرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬رصدت‭ ‬محاولة‭ ‬عبور‭ ‬طائرتين‭ ‬مسيرتين‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬وأنها‭ ‬صادرت‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الكريستال‭ (‬الميثامفيتامين‭) ‬المخدرة‭. ‬وحذر‭ ‬الجيش‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سيتعامل‭ ‬بقوة‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لزعزعة‭ ‬أمن‭ ‬البلاد‭.‬

ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬أردنيون‭ ‬إن‭ ‬الاستخدام‭ ‬المتزايد‭ ‬للطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬وأسلحة‭ ‬ومتفجرات‭ ‬يضيف‭ ‬بعدا‭ ‬جديدا‭ ‬لحرب‭ ‬المخدرات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭. ‬ويتهم‭ ‬الأردن،‭ ‬حليف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬المليشيات‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والتي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا‭ ‬بشن‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭.‬

وتتهم‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وغربية‭ ‬سوريا‭ ‬بإنتاج‭ ‬مادة‭ ‬الأمفيتامين‭ ‬المربحة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المخدرات،‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬الإدمان،‭ ‬وتنظيم‭ ‬تهريبها‭ ‬إلى‭ ‬الخليج،‭ ‬ويعتبر‭ ‬الأردن‭ ‬طريق‭ ‬عبور‭ ‬رئيسيا‭.‬

وتنفي‭ ‬حكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬مزاعم‭ ‬تورط‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المخدرات‭ ‬وتهريبها،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تواطؤ‭ ‬للمليشيات‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والتي‭ ‬تحميها‭ ‬وحدات‭ ‬داخل‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭.‬

وتقول‭ ‬إيران‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المزاعم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مؤامرة‭ ‬غربية‭ ‬ضد‭ ‬البلاد‭.‬

ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬أردنيون‭ ‬إن‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬السوريين‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬شبكات‭ ‬التهريب‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬إيران‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬دمشق‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬تسودها‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الانفلات‭ ‬الأمني‭. ‬