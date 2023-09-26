جوتيريش: السباق الجديد للتسلح النووي ((جنون))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأمم المتحدة
– الوكالات: دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس «جنون» الانزلاق إلى «سباق تسلح نووي جديد» محذرا من شبح «الفناء» الذي يخيم على العالم.
في اليوم الأخير من عقد اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، أكد جوتيريش التزامه «ببذل كل ما في وسعي لحشد الدول حول ضرورة إزالة الأدوات المدمرة هذه من وجه الأرض».
وأضاف «هناك حاجة ملحة. هناك سباق تسلح مثير للقلق قيد الإعداد. وقد يرتفع عدد الأسلحة النووية للمرة الأولى منذ عقود»، معربا عن أسفه لكون «الهيكل العالمي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار يتفكك».
أكد جوتيريش «بفضل تحديث الترسانات النووية، أصبحت هذه الأسلحة أسرع وأكثر دقة وقدرة على التخفي. ومن جديد، يظهر التهديد باستخدام الأسلحة النووية. إنه جنون محض. ويجب علينا أن نغير المسار».
واعتبر الأمين العام أن «أي استخدام للأسلحة النووية - بغض النظر عن المكان أو الزمان أو الظروف - من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة. وهذا ليس مبالغة».
وفي هذا السياق، دعا القوى النووية إلى «الريادة» من خلال التعهد «بعدم استخدام الأسلحة النووية أبدا، تحت أي ظرف».
كما دعا إلى «حظر تام» للتجارب النووية.
وأضاف «لقد عاش العالم فترة طويلة جدًا تحت شبح الأسلحة النووية. لنبتعد عن الهاوية»، معرباً عن أمله في أن تؤول هذه الأسلحة «إلى مرتبة مخلفات الماضي».
ولم يذكر الأمين العام اسم أي دولة، لكن تصريحاته بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية تأتي فيما أثارت الحرب في أوكرانيا المخاوف من استخدام الأسلحة النووية.
وفي هذا الصدد، تثير دول عدة قلق المجتمع الدولي. وبخاصة كوريا الشمالية وإيران، اللتين تنفيان سعيهما لتطوير أسلحة نووية ولكن مخزونهما من اليورانيوم المخصب تجاوز المستويات المسموح بها بموجب اتفاق عام 2015 المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
من جانبه قال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ أمام الجمعية العامة التابعة للهيئة الدولية إن نهج الولايات المتحدة على مدى العام الماضي دفع شبه الجزيرة «لتصبح على شفير حرب نووية بشكل أكبر».
كما ندد كيم سونغ بتحركات كوريا الجنوبية في ظل رئاسة يون سوك يول المحافظ الذي عمل على تعزيز التعاون مع واشنطن واليابان.
وقال في خطابه أمام الجمعية العامة «نظرا إلى سياستها المتملقة والمهينة القائمة على الاعتماد على قوى خارجية.. فإن شبه الجزيرة الكورية على بعد خطوة عن خطر اندلاع حرب نووية وشيك».
MENAFN26092023000055011008ID1107147770