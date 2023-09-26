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جوتيريش: السباق الجديد للتسلح النووي ((جنون))

9/26/2023 7:18:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬دان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬جنون‮»‬‭ ‬الانزلاق‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سباق‭ ‬تسلح‭ ‬نووي‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬شبح‭ ‬‮«‬الفناء‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يخيم‭ ‬على‭ ‬العالم‭.

في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬أكد‭ ‬جوتيريش‭ ‬التزامه‭ ‬‮«‬ببذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعي‭ ‬لحشد‭ ‬الدول‭ ‬حول‭ ‬ضرورة‭ ‬إزالة‭ ‬الأدوات‭ ‬المدمرة‭ ‬هذه‭ ‬من‭ ‬وجه‭ ‬الأرض‮»‬‭.

وأضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭. ‬هناك‭ ‬سباق‭ ‬تسلح‭ ‬مثير‭ ‬للقلق‭ ‬قيد‭ ‬الإعداد‭. ‬وقد‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عقود‮»‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لكون‭ ‬‮«‬الهيكل‭ ‬العالمي‭ ‬لنزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬وعدم‭ ‬الانتشار‭ ‬يتفكك‮»‬‭. ‬

أكد‭ ‬جوتيريش‭ ‬‮«‬بفضل‭ ‬تحديث‭ ‬الترسانات‭ ‬النووية،‭ ‬أصبحت‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬دقة‭ ‬وقدرة‭ ‬على‭ ‬التخفي‭. ‬ومن‭ ‬جديد،‭ ‬يظهر‭ ‬التهديد‭ ‬باستخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭. ‬إنه‭ ‬جنون‭ ‬محض‭. ‬ويجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نغير‭ ‬المسار‮»‬‭.

واعتبر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬استخدام‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية‭ - ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المكان‭ ‬أو‭ ‬الزمان‭ ‬أو‭ ‬الظروف‭ - ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬ذات‭ ‬أبعاد‭ ‬هائلة‭. ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬مبالغة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬دعا‭ ‬القوى‭ ‬النووية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الريادة‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعهد‭ ‬‮«‬بعدم‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬أبدا،‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬ظرف‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حظر‭ ‬تام‮»‬‭ ‬للتجارب‭ ‬النووية‭.

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬عاش‭ ‬العالم‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬جدًا‭ ‬تحت‭ ‬شبح‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭. ‬لنبتعد‭ ‬عن‭ ‬الهاوية‮»‬،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تؤول‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬مرتبة‭ ‬مخلفات‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يذكر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬اسم‭ ‬أي‭ ‬دولة،‭ ‬لكن‭ ‬تصريحاته‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للإزالة‭ ‬الكاملة‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬تأتي‭ ‬فيما‭ ‬أثارت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭.

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬تثير‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬قلق‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭. ‬وبخاصة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬وإيران،‭ ‬اللتين‭ ‬تنفيان‭ ‬سعيهما‭ ‬لتطوير‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬ولكن‭ ‬مخزونهما‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬تجاوز‭ ‬المستويات‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬المتعلق‭ ‬بالبرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬مندوب‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كيم‭ ‬سونغ‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬التابعة‭ ‬للهيئة‭ ‬الدولية‭ ‬إن‭ ‬نهج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬دفع‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬‮«‬لتصبح‭ ‬على‭ ‬شفير‭ ‬حرب‭ ‬نووية‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬ندد‭ ‬كيم‭ ‬سونغ‭ ‬بتحركات‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رئاسة‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭ ‬المحافظ‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬واليابان‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬سياستها‭ ‬المتملقة‭ ‬والمهينة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬قوى‭ ‬خارجية‭.. ‬فإن‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خطوة‭ ‬عن‭ ‬خطر‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬نووية‭ ‬وشيك‮»‬‭. ‬

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