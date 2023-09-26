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منظمة رواد الأعمال فرع البحرين تدعم نمو الأعمال

9/26/2023 7:18:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفخر‭ ‬منظمة‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ (‬ EO ‭) ‬فرع‭ ‬البحرين‭ ‬بإعلان‭ ‬دعمها‭ ‬المستمر‭ ‬لنمو‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ EO ‭ ‬هي‭ ‬شبكة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬نظير‭ ‬إلى‭ ‬نظير‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18000‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬المؤثرين‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬فرع‭ ‬في‭ ‬75‭ ‬دولة‭.‬

ويلتزم‭ ‬فرع‭ ‬البحرين‭ ‬بتزويد‭ ‬أعضائه‭ ‬بالموارد‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحتاجونه‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬أعمالهم‭.‬

وعلق‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬منظمة‭ ‬ EO ‭ ‬البحرين،‭ ‬بوب‭ ‬ثاكر،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬إن‭ ‬فرعنا‭ ‬مخصص‭ ‬لمساعدة‭ ‬أعضائنا‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬أعمالهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافهم‮»‬‭.‬

لدى‭ ‬ EO ‭ ‬4‭ ‬قيم‭ ‬أساسية‭ ‬قيم‭ ‬الثقة‭ ‬والاحترام‭.‬

التعطش‭ ‬للتعلم‭.‬

بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬كن‭ ‬جريئا‭.‬

معا‭ ‬ننمو‭.‬

يقدم‭ ‬فرع‭ ‬ EO ‭ ‬البحرين‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والموارد‭ ‬لأعضائه،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأحداث‭ ‬التعليمية‭ ‬وفرص‭ ‬التواصل‭ ‬والشراكات‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬ويتعاون‭ ‬الفرع‭ ‬أيضًا‭ ‬مع‭ ‬تمكين،‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني،‭ ‬لتمكين‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬ودعم‭ ‬نموهم‭ ‬تشمل‭ ‬الأحداث‭ ‬القادمة‭ ‬لفرع‭ ‬منظمة‭ ‬ EO ‭ ‬بالبحرين‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأفكار‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأعمال‭ ‬ستتاح‭ ‬للأعضاء‭ ‬الفرصة‭ ‬للتعلم‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مجالاتهم‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

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