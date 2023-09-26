منظمة رواد الأعمال فرع البحرين تدعم نمو الأعمال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تفخر منظمة رواد الأعمال (
EO ) فرع البحرين بإعلان دعمها المستمر لنمو الأعمال التجارية في البحرين.
EO هي شبكة عالمية من نظير إلى نظير تضم أكثر من 18000 من أصحاب الأعمال المؤثرين مع أكثر من 200 فرع في 75 دولة.
ويلتزم فرع البحرين بتزويد أعضائه بالموارد والدعم الذي يحتاجونه للنجاح في أعمالهم.
وعلق رئيس فرع منظمة EO البحرين، بوب ثاكر، قائلاً: «يسعدنا أن نكون قادرين على دعم رواد الأعمال من جميع التخصصات في البحرين. إن فرعنا مخصص لمساعدة أعضائنا على تنمية أعمالهم وتحقيق أهدافهم».
لدى EO 4 قيم أساسية قيم الثقة والاحترام.
التعطش للتعلم.
بشكل كبير، كن جريئا.
معا ننمو.
يقدم فرع EO البحرين مجموعة متنوعة من الفعاليات والموارد لأعضائه، بما في ذلك الأحداث التعليمية وفرص التواصل والشراكات مع الشركات المحلية ويتعاون الفرع أيضًا مع تمكين، صندوق العمل البحريني، لتمكين رواد الأعمال ودعم نموهم تشمل الأحداث القادمة لفرع منظمة EO بالبحرين التركيز على استكشاف أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات والأفكار المبتكرة في مجال الأعمال ستتاح للأعضاء الفرصة للتعلم من الخبراء في مجالاتهم والتواصل مع رواد الأعمال الآخرين في البحرين.
MENAFN26092023000055011008ID1107147769
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.