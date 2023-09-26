((تجوري الإسلامي)).. نجاح مبهر((البحرين الإسلامي)) يدشن منصة ((تجوري)) في سيتي سنتر على مدار 6 أيام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ألعاب تفاعلية وفعاليات شيقة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى ألف دينار مع فرصة للدخول على السحوبات الشهرية
تصوير- محمد سرحان
دشن بنك البحرين الإسلامي ( BisB ) حملة «تجوري الإسلامي» الترويجية التفاعلية وذلك اعتبارًا من 25 وحتى 30 سبتمبر 2023 في مجمع سيتي سنتر البحرين وسط حضور جماهيري كبير، وتأتي هذه الحملة في أعقاب النجاح الهائل والإقبال الكبير الذي حققته الحملة الماضية التي نظمها البنك في شهر يوليو الماضي، ويعد بنك البحرين الإسلامي رائدا في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين.
وعلى مدى 6 أيام متتالية، سيتمكن زوار منصة بنك البحرين الإسلامي من فتح حساب جديد بإجراءات ميسرة وسريعة، كما سيتاح للزبائن الحاليين تعبئة رصيدهم في حساب تجوري الإسلامي ليتلقوا بعد ذلك رسالة نصية قصيرة تتيح لهم المشاركة في ألعاب تفاعلية وفعاليات شيّقة للفوز بجوائز نقدية مُجزية تصل حتى 1 , 000 دينار بحريني تُضاف بشكل فوري لرصيد حساب تجوري الإسلامي الخاص بهم.
وبهذه المناسبة، صرّحت فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي قائلة: «نحن فخورون للغاية بالنجاح الذي شهدته حملتنا الأخيرة في شهر يوليو الماضي. وعليه، ارتأينا أن نطرح حملة تفاعلية أخرى تتضمن جوائز قيمة مع زيادة عدد الفائزين في المنصة. موجهين الدعوة إلى الجميع لفتح حساب جديد في تجوري الإسلامي أو الاستثمار في حساباتهم القائمة، ليتمكنوا من تعزيز فرص فوزهم في المنصة، بالإضافة إلى الجوائز الشهرية بقيمة 25 , 000 دولار أمريكي والربع سنوية بقيمة 200 , 000 دولار أمريكي والجائزة الكبرى بقيمة 1 , 500 , 000 دولار أمريكي لفائز واحد محظوظ».
وبإمكان الزبائن الحاليين والجدد التوجه إلى الطابق الأرضي بالقرب من بوابة 3 في مجمع سيتي سنتر البحرين والمشاركة في الحملة الترويجية من يوم السبت إلى يوم الأربعاء من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 10:00 مساءً، ويوميّ الخميس والجمعة من الساعة 10:00 صباحًا وحتى منتصف الليل.
ويدعو بنك البحرين الإسلامي الجميع للمشاركة في الحملة والاستفادة من جوائزها من خلال فتح حساب تجوري الإسلامي أو مضاعفة المبالغ المستثمرة في حساب تجوري الإسلامي الخاص بهم، وذلك عبر تطبيق الإسلامي الرقمي. ولمعرفة المزيد حول تفاصيل ومستجدات الحملة وأسماء الفائزين، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك https :// www . bisb . com /، أو متابعة صفحة الإنستقرام الخاصة بالبنك @bahrainislamicbank .
ومن شروط وأحكام فعالية تجوري الإسلامي أنه يمكن للزبون اختيار لعبة من أحد الألعاب عند فتح حساب تجوري الإسلامي أو عند زيادة الاستثمار في حساب تجوري الإسلامي ويحق للزبون المشاركة بشكل يومي في الفعالية بزيادة الاستثمار في اليوم التالي حتى يتم الفوز كما يحق لكل زبون اللعب 3 مرات يومياً كحد أقصى حسب المبلغ المودع في حساب تجوري الإسلامي.
ويحق للزبون الفوز مرة واحدة فقط خلال فترة الفعالية، ولن يتمكن من المشاركة مرة أخرى في المنصة التفاعلية، وكما يمكن للزبون اختيار أي لعبة في المنصة حسب عدد فرص المشاركة من الألعاب التفاعلية الموجودة. وفي حال الفوز سيودع مبلغ الجائزة في حساب تجوري الإسلامي للفائز خلال 48 ساعة وسيحصل المشارك على عدد من الفرص حسب المبلغ المُستثمَر يومياً، فرصة واحدة فقط عند استثمار مبلغ 50 دينارا بحرينيا، وفرصتين عند استثمار مبلغ 500 دينار بحريني، وثلاثة فرص عند الاستثمار بمبلغ 1000 دينار بحريني فأكثر.
ومن الشروط كذلك أن يحتفظ البنك بالحق في استخدام اسم وصورة الفائزين في جميع الحملات الإعلانية والترويجية الحالية والمستقبلية، أو أي مادة تسويقية أخرى ويحتفظ البنك بالحق في إلغاء أو تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت من الأوقات وفقً ا لتقديره المطلق، وذلك عن طريق إرسال إشعار لزبائنه. كما سيتم إخطار الزبون بأي تعديلات على الشروط والأحكام حسبما يراه البنك مناسًبا وبما يتماشى مع إرشادات مصرف البحرين المركزي وبعد إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة والحصول على موافقتها.
ويوفر حساب تجوري الإسلامي جوائز عديدة للزبائن من خلال توفير فرص تضمن أكثر من 600 فائز هذا العام مع جوائز تجوري الإسلامي المضاعفة شهرياً 50 فائزا بمبلغ 1 , 000 دولار أمريكي «باستثناء شهر ينايرَ».
وكذلك شهرياً 5 فائزين بمبلغ 25 , 000 دولار أمريكي «باستثناء شهري يناير وديسمبر».
و3 فائزين بجوائز ربع سنوية بمبلغ 200 , 000 دولار أمريكي «مارس، يونيو، سبتمبر»
وجائزة كبرى بقيمة 1 , 500 , 000 دولار أمريكي لفائز واحد في شهر ديسمبر 2023
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