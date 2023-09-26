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((تجوري الإسلامي)).. نجاح مبهر((البحرين الإسلامي)) يدشن منصة ((تجوري)) في سيتي سنتر على مدار 6 أيام

9/26/2023 7:17:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألعاب تفاعلية وفعاليات شيقة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى ألف دينار مع فرصة للدخول على السحوبات الشهرية


تصوير‭- ‬محمد‭ ‬سرحان

دشن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭) ‬حملة‭ ‬‮«‬تجوري‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬الترويجية‭ ‬التفاعلية‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬وحتى‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬النجاح‭ ‬الهائل‭ ‬والإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الحملة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬ويعد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬رائدا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬6‭ ‬أيام‭ ‬متتالية،‭ ‬سيتمكن‭ ‬زوار‭ ‬منصة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬جديد‭ ‬بإجراءات‭ ‬ميسرة‭ ‬وسريعة،‭ ‬كما‭ ‬سيتاح‭ ‬للزبائن‭ ‬الحاليين‭ ‬تعبئة‭ ‬رصيدهم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬ليتلقوا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬رسالة‭ ‬نصية‭ ‬قصيرة‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬تفاعلية‭ ‬وفعاليات‭ ‬شيّقة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬مُجزية‭ ‬تصل‭ ‬حتى‭ ‬1 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تُضاف‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬لرصيد‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭.‬


وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬حملتنا‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭. ‬وعليه،‭ ‬ارتأينا‭ ‬أن‭ ‬نطرح‭ ‬حملة‭ ‬تفاعلية‭ ‬أخرى‭ ‬تتضمن‭ ‬جوائز‭ ‬قيمة‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المنصة‭. ‬موجهين‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الجميع‭ ‬لفتح‭ ‬حساب‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬أو‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬حساباتهم‭ ‬القائمة،‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬فوزهم‭ ‬في‭ ‬المنصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬بقيمة‭ ‬25 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬والربع‭ ‬سنوية‭ ‬بقيمة‭ ‬200 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬والجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬1 ‭,‬ 500 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لفائز‭ ‬واحد‭ ‬محظوظ‮»‬‭.‬

وبإمكان‭ ‬الزبائن‭ ‬الحاليين‭ ‬والجدد‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬صباحًا‭ ‬وحتى‭ ‬10‭:‬00‭ ‬مساءً،‭ ‬ويوميّ‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬صباحًا‭ ‬وحتى‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭.‬

ويدعو‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الجميع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬جوائزها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬أو‭ ‬مضاعفة‭ ‬المبالغ‭ ‬المستثمرة‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬الخاص‭ ‬بهم،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الإسلامي‭ ‬الرقمي‭. ‬ولمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬حول‭ ‬تفاصيل‭ ‬ومستجدات‭ ‬الحملة‭ ‬وأسماء‭ ‬الفائزين،‭ ‬يمكن‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالبنك‭ ‬ https ‭://‬ www ‭.‬ bisb ‭.‬ com ‭/‬،‭ ‬أو‭ ‬متابعة‭ ‬صفحة‭ ‬الإنستقرام‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبنك‭ ‬ @bahrainislamicbank ‭.‬

ومن‭ ‬شروط‭ ‬وأحكام‭ ‬فعالية‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للزبون‭ ‬اختيار‭ ‬لعبة‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الألعاب‭ ‬عند‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬زيادة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬ويحق‭ ‬للزبون‭ ‬المشاركة‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬بزيادة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬الفوز‭ ‬كما‭ ‬يحق‭ ‬لكل‭ ‬زبون‭ ‬اللعب‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬يومياً‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭ ‬حسب‭ ‬المبلغ‭ ‬المودع‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭.‬

ويحق‭ ‬للزبون‭ ‬الفوز‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الفعالية،‭ ‬ولن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬التفاعلية،‭ ‬وكما‭ ‬يمكن‭ ‬للزبون‭ ‬اختيار‭ ‬أي‭ ‬لعبة‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬حسب‭ ‬عدد‭ ‬فرص‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬التفاعلية‭ ‬الموجودة‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬الفوز‭ ‬سيودع‭ ‬مبلغ‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬للفائز‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬وسيحصل‭ ‬المشارك‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬حسب‭ ‬المبلغ‭ ‬المُستثمَر‭ ‬يومياً،‭ ‬فرصة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬عند‭ ‬استثمار‭ ‬مبلغ‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬وفرصتين‭ ‬عند‭ ‬استثمار‭ ‬مبلغ‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وثلاثة‭ ‬فرص‭ ‬عند‭ ‬الاستثمار‭ ‬بمبلغ‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬فأكثر‭.‬

ومن‭ ‬الشروط‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬يحتفظ‭ ‬البنك‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬اسم‭ ‬وصورة‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الحملات‭ ‬الإعلانية‭ ‬والترويجية‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مادة‭ ‬تسويقية‭ ‬أخرى‭ ‬ويحتفظ‭ ‬البنك‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬هذه‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬الأوقات‭ ‬وفقً‭ ‬ا‭ ‬لتقديره‭ ‬المطلق،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إرسال‭ ‬إشعار‭ ‬لزبائنه‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إخطار‭ ‬الزبون‭ ‬بأي‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬حسبما‭ ‬يراه‭ ‬البنك‭ ‬مناسًبا‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬إرشادات‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وبعد‭ ‬إبلاغ‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬موافقتها‭.‬

ويوفر‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬جوائز‭ ‬عديدة‭ ‬للزبائن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬تضمن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬فائز‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬جوائز‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬المضاعفة‭ ‬شهرياً‭ ‬50‭ ‬فائزا‭ ‬بمبلغ‭ ‬1 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬‮«‬باستثناء‭ ‬شهر‭ ‬ينايرَ‮»‬‭.‬

وكذلك‭ ‬شهرياً‭ ‬5‭ ‬فائزين‭ ‬بمبلغ‭ ‬25 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬‮«‬باستثناء‭ ‬شهري‭ ‬يناير‭ ‬وديسمبر‮»‬‭.‬

و3‭ ‬فائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬ربع‭ ‬سنوية‭ ‬بمبلغ‭ ‬200 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬‮«‬مارس،‭ ‬يونيو،‭ ‬سبتمبر‮»‬

وجائزة‭ ‬كبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬1 ‭,‬ 500 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لفائز‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023

MENAFN26092023000055011008ID1107147767

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