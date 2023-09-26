السعودية تستنكر الهجوم الغادر ومصر تتضامن مع البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين.
وعبرت المملكة العربية السعودية عن خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين، وإلى ذوي الشهداء الأبطال، وأن يتغمدهم القدير بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكدت المملكة وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين، مجددة موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.
كما أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، الهجوم الآثم الذي قامت به جماعة الحوثي ضد قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين، التي توجد ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وهو ما أسفر عن استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى أثناء تأديتهم مهام الواجب الوطني.
وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين الشقيقة، قيادةً وشعباً، ولذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأكدت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا الهجوم الغادر، داعية إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره، ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية الشقيقة.
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