السعودية تستنكر الهجوم الغادر ومصر تتضامن مع البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وعبرت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيها‭ ‬لقيادة‭ ‬وشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإلى‭ ‬ذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبطال،‭ ‬وأن‭ ‬يتغمدهم‭ ‬القدير‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وعظيم‭ ‬غفرانه،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭.‬

‭ ‬وأكدت‭ ‬المملكة‭ ‬وقوفها‭ ‬وتضامنها‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مجددة‭ ‬موقفها‭ ‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬استمرار‭ ‬تدفق‭ ‬الأسلحة‭ ‬لمليشيا‭ ‬الحوثي‭ ‬الإرهابية‭ ‬ومنع‭ ‬تصديرها‭ ‬للداخل‭ ‬اليمني،‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬انتهاكها‭ ‬لقرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

كما‭ ‬أدانت‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أمس،‭ ‬الهجوم‭ ‬الآثم‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬ضد‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ضابط‭ ‬وفرد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬أثناء‭ ‬تأديتهم‭ ‬مهام‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭.‬

وتقدمت‭ ‬مصر‭ ‬بخالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬قيادةً‭ ‬وشعباً،‭ ‬ولذوي‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الجلل،‭ ‬داعية‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الشهداء‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته،‭ ‬ويلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للجرحى‭ ‬والمصابين‭.‬

وأكدت‭ ‬مصر‭ ‬تضامنها‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الغادر،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬لمجابهة‭ ‬الإرهاب‭ ‬بكافة‭ ‬صوره،‭ ‬ووضع‭ ‬حد‭ ‬للممارسات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭. ‬