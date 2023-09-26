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وزير الداخلية يقدم خالص التعازي للقائد العام في شهداء الوطن الأبرار

9/26/2023 7:17:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬26‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م،‭ ‬والذي‭ ‬قدم‭ ‬له‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬في‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬الأبرار‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬أرواحهم‭ ‬فداءً‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬القوات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف‭ (‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭) ‬والمرابطة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

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