وزير الداخلية يقدم خالص التعازي للقائد العام في شهداء الوطن الأبرار

وزير الداخلية يقدم خالص التعازي للقائد العام في شهداء الوطن الأبرار
التاريخ
9/26/2023 7:17:58 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وذلك صباح أمس 26 سبتمبر 2023م، والذي قدم له خالص التعازي والمواساة في شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للواجب الوطني ضمن القوات المشاركة في عمليات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) والمرابطة على الحدود الجنوبية على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة.
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