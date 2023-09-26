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رئيس الحرس الوطني يبحث مع قائد الفيلق الخامس بالجيش الباكستاني تطوير التعاون المشترك

9/26/2023 7:17:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬بابر‭ ‬افتخار،‭ ‬قائد‭ ‬الفيلق‭ ‬الخامس‭ ‬بالجيش‭ ‬الباكستاني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬الفيلق‭ ‬بمدينة‭ ‬كراتشي‭ ‬بجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬الشقيقة‭. ‬

‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالمستوى‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬والجيش‭ ‬الباكستاني،‭ ‬مؤكداً‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬وسبل‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬العسكرية‭. ‬

‭ ‬وقد‭ ‬استمع‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬إيجاز‭ ‬عسكري‭ ‬قدمه‭ ‬العميد‭ ‬غلام‭ ‬عباس‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لخفر‭ ‬السواحل،‭ ‬حول‭ ‬المهام‭ ‬والواجبات‭ ‬التي‭ ‬تختص‭ ‬بها‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬والنواحي‭ ‬التدريبية‭ ‬والعملياتية‭ ‬المختلفة‭ ‬لخفر‭ ‬السواحل‭ ‬الباكستاني،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المتبادل‭ ‬مع‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الباكستاني‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬الفريق‭ ‬بابر‭ ‬افتخار‭ ‬قائد‭ ‬الفيلق‭ ‬الخامس،‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الباكستانية‭ ‬البحرينية‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مقدما‭ ‬شكره‭ ‬لسمو‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

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