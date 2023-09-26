رئيس الحرس الوطني يبحث مع قائد الفيلق الخامس بالجيش الباكستاني تطوير التعاون المشترك

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- Akhbar Al Khaleej) التقى الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، مع الفريق بابر افتخار، قائد الفيلق الخامس بالجيش الباكستاني، وذلك في مقر قيادة الفيلق بمدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
وخلال اللقاء، أشاد سموه بالمستوى العالي الذي وصلت إليه آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني، مؤكداً مواصلة الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يصب في صالح البلدين الشقيقين.
كما تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير مستوى التعاون والتنسيق على كل المستويات العسكرية.
وقد استمع سمو رئيس الحرس الوطني خلال اللقاء إلى إيجاز عسكري قدمه العميد غلام عباس القائد العام لخفر السواحل، حول المهام والواجبات التي تختص بها خفر السواحل والنواحي التدريبية والعملياتية المختلفة لخفر السواحل الباكستاني، إضافة إلى العديد من مجالات التعاون المتبادل مع خفر السواحل الباكستاني.
من جانبه أشاد الفريق بابر افتخار قائد الفيلق الخامس، بعمق العلاقات الباكستانية البحرينية وما تشهده من تطور ونماء على مختلف الأصعدة، مقدما شكره لسمو رئيس الحرس الوطني على جهوده المتواصلة في تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
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