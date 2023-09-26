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محمد بن مبارك يقدم واجب العزاء لدولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح

9/26/2023 7:17:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بنقل‭ ‬خالص‭ ‬تعازي‭ ‬ومواساة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬الشيخ‭ ‬مبارك‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬سموه‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬المحمد‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬والشيخ‭ ‬جابر‭ ‬العبد‭ ‬الله‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬وإلى‭ ‬شقيق‭ ‬الفقيد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وإلى‭ ‬نجل‭ ‬الفقيد‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬مبارك‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬وأفراد‭ ‬أسرة‭ ‬آل‭ ‬صباح‭ ‬الكرام‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬سموه‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬رافقه‭ ‬فيها‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للشؤون‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬والشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لدى‭ ‬وصولهم‭ ‬ولدى‭ ‬مغادرتهم‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬العبد‭ ‬الله‭ ‬المبارك‭ ‬الصباح‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الديوان‭ ‬الأميري‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والسفير‭ ‬صلاح‭ ‬علي‭ ‬المالكي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.‬

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