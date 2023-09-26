محمد بن مبارك يقدم واجب العزاء لدولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم بنقل خالص تعازي ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح.
كما قدم سموه واجب العزاء إلى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح، وإلى شقيق الفقيد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس ديوان سمو ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة، وإلى نجل الفقيد الشيخ جابر مبارك عبدالله الأحمد الصباح وأفراد أسرة آل صباح الكرام.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه صباح أمس لدولة الكويت الشقيقة رافقه فيها الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، والشيخ خليفة بن خالد بن عبدالله آل خليفة نائب مدير عام مجلس العائلة المالكة.
وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصولهم ولدى مغادرتهم دولة الكويت الشقيقة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشقيقة، والسفير صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت.
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