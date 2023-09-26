القائد العام: استشهاد أبطال قوة الدفاع كان خبراً مؤلماً للجميع ولكنها إرادة الله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الحزن‭ ‬والأسى‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬باستشهاد‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬هاشل‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬الكبيسي‭ ‬والجندي‭ ‬أول‭ ‬يعقوب‭ ‬رحمت‭ ‬مولاي‭ ‬داد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬الأبطال‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬إثر‭ ‬العمل‭ ‬العدائي‭ ‬الغادر،‭ ‬مؤكدا‭

‬أن‭ ‬استشهادهما‭ ‬كان‭ ‬خبراً‭ ‬مؤلماً‭ ‬للجميع‭ ‬ولكنها‭ ‬إرادة‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬وأمره‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يرد،‭ ‬سائلا‭ ‬الله‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهما‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهما‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهما‭ ‬واخوانهما‭ ‬المشاركين‭ ‬معهما‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬اخوانهما‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬إنه‭ ‬سميع‭ ‬مجيب‭ ‬الدعاء‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬من‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

وأعرب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الحزن‭ ‬والأسى‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬باستشهاد‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬هاشل‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬الكبيسي‭ ‬والجندي‭ ‬أول‭ ‬يعقوب‭ ‬رحمت‭ ‬مولاي‭ ‬داد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬الأبطال‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬إثر‭ ‬العمل‭ ‬العدائي‭ ‬الغادر،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬استشهادهما‭ ‬كان‭ ‬خبراً‭ ‬مؤلماً‭ ‬للجميع‭ ‬ولكنها‭ ‬إرادة‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬وأمره‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يرد،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهما‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهما‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهما‭ ‬وإخوانهما‭ ‬المشاركين‭ ‬معهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬إخوانهما‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬إنه‭ ‬سميع‭ ‬مجيب‭ ‬الدعاء‭.‬