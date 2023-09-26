القائد العام: استشهاد أبطال قوة الدفاع كان خبراً مؤلماً للجميع ولكنها إرادة الله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.
وأعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين في البرقية عن بالغ الحزن والأسى لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم باستشهاد الملازم أول مبارك بن هاشل بن زايد الكبيسي والجندي أول يعقوب رحمت مولاي داد من رجال قوة دفاع البحرين البواسل الأبطال المشاركين في الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية إثر العمل العدائي الغادر، مؤكدا
أن استشهادهما كان خبراً مؤلماً للجميع ولكنها إرادة الله عز وجل وأمره الذي لا يرد، سائلا الله القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهما واخوانهما المشاركين معهما الصبر والسلوان وأن يمن على اخوانهما المصابين بالشفاء العاجل إنه سميع مجيب الدعاء.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.
وأعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين في البرقية عن بالغ الحزن والأسى لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء باستشهاد الملازم أول مبارك بن هاشل بن زايد الكبيسي والجندي أول يعقوب رحمت مولاي داد من رجال قوة دفاع البحرين البواسل الأبطال المشاركين في الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية إثر العمل العدائي الغادر، مؤكدًا أن استشهادهما كان خبراً مؤلماً للجميع ولكنها إرادة الله عز وجل وأمره الذي لا يرد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهما وإخوانهما المشاركين معهم الصبر والسلوان وأن يمن على إخوانهما المصابين بالشفاء العاجل إنه سميع مجيب الدعاء.
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