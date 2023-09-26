عباس يتسلم أوراق اعتماد أول سفير سعودي لدى فلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتُعدّ‭ ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لوفد‭ ‬سعودي‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬تعيين‭ ‬السديري‭ ‬سفيراً‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬عباس‭ ‬استقبل‭ ‬السديري‭ ‬بمقر‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬ورحب‭ ‬به،‭ ‬مشيدا‭ ‬‮«‬بزيارته‭ ‬المهمة‮»‬‭ ‬لفلسطين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬السعودي‭ ‬لدى‭ ‬فلسطين‭ ‬والقنصل‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬نايف‭ ‬السديري‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭. ‬وأكد‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬للصحفيين‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رياض‭ ‬المالكي‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬لديها‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحلها‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رياض‭ ‬المالكي‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬تمرّ‭ ‬بلحظة‭ ‬تاريخية،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬الترحيب‭ ‬باستقبال‭ ‬السفير‭ ‬السعودي،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬قوة‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬السياسي‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أحمد‭ ‬الديك‭ ‬أن‭ ‬اللقاءات‭ ‬السعودية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لم‭ ‬تنقطع،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بالدور‭ ‬السعودي‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬وصل‭ ‬وفد‭ ‬سعودي‭ ‬برئاسة‭ ‬السديري‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬وقال‭ ‬السفير‭ ‬السديري‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭): ‬‮«‬من‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬الحبيبة،‭ ‬أرض‭ ‬كنعان،‭ ‬أجمل‭ ‬التحيات،‭ ‬مقرونة‭ ‬بمحبة‭ ‬مولاي‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وسمو‭ ‬سيدي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭.‬

ورحبت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬أمس،‭ ‬بزيارة‭ ‬السفير‭ ‬السعودي،‭ ‬وعدّتها‭ ‬‮«‬محطة‭ ‬تاريخية‭ ‬مهمة‮»‬‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وفتح‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭: ‬‮«‬من‭ ‬جديد‭ ‬تثمن‭ ‬الوزارة‭ ‬المواقف‭ ‬الأخوية‭ ‬الصادقة‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وإسناد‭ ‬حقوق‭ ‬شعبنا‭ ‬الوطنية‭ ‬العادلة‭ ‬والمشروعة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬كافة،‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬السديري‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬مهمة،‭ ‬ولها‭ ‬دلالات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬لها‭ ‬تبعات‭ ‬تفيد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬العلاقات‭ ‬وإعطائها‭ ‬دفعة‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات؛‭ ‬سواء‭ ‬السياسية‭ ‬أو‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭ ‬لهذه‭ ‬العلاقات‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬وأفضل‮»‬‭.‬

وعبر‭ ‬السديري‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتمثيل‭ ‬بلاده‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬وبوجوده‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬فلسطين،‭ ‬وحيا‭ ‬صمود‭ ‬وتضحيات‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهوده‭ ‬لتطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬مواقف‭ ‬المملكة‭ ‬التاريخية‭ ‬الأخوية‭ ‬الصادقة‭ ‬والداعمة‭ ‬لحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬كافة،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬تجسيد‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬واستمرار‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لحلّ‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وفقاً‭ ‬لمرجعيات‭ ‬السلام‭ ‬الدولية‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭.‬