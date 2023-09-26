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إصدار 9 مراسيم بقوانين من بينها 200 مليون دينار من ((التعطل)) لدعم أجور الموظفين

9/26/2023 7:17:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬9‭ ‬مراسيم‭ ‬بقوانين‭ ‬تتعلق‭ ‬بالآتي‭:‬

** إنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬بأن‭ ‬تحل‭ ‬الهيئة‭ ‬محل‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مزاولة‭ ‬غير‭ ‬الأطباء‭ ‬والصيادلة‭ ‬للمهن‭ ‬الطبية‭ ‬المعاونة،‭ ‬ومزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬وطب‭ ‬الأسنان،‭ ‬وتنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬الصيدلة‭ ‬والمراكز‭ ‬الصيدلية،‭ ‬وبشأن‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭.‬

ويحل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬محل‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬مهامه‭ ‬وصلاحياته‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

** ‭ ‬وبإصدار‭ ‬سندات‭ ‬التنمية،‭ ‬والذي‭ ‬يأذن‭ ‬لوزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬أذونات‭ ‬على‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة،‭ ‬وسندات‭ ‬تسمى‭ (‬سندات‭ ‬التنمية‭)‬،‭ ‬وأدوات‭ ‬تمويل‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وتسهيلات‭ ‬ائتمانية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬حدود‭ (‬16.000‭) ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬ستة‭ ‬عشر‭ ‬ألف‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭).‬

ويكون‭ ‬لوزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬تلك‭ ‬الأذونات‭ ‬والسندات‭ ‬وأدوات‭ ‬التمويل‭ ‬سواء‭ ‬بالدينار‭ ‬البحريني‭ ‬أو‭ ‬بعملات‭ ‬قابلة‭ ‬للتحويل،‭ ‬كما‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬إصدارها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬المستهلك‭ ‬منها،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬على‭ (‬16 , 000‭) ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬ستة‭ ‬عشر‭ ‬ألف‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭).‬

** ‭ ‬وبشأن‭ ‬حماية‭ ‬معلومات‭ ‬ووثائق‭ ‬الدولة،‭ ‬وتنص‭ ‬أبرز‭ ‬مواده‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬والوثائق‭ ‬المخزنة‭ ‬إلكترونياً‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬بيانات‭ ‬وطني‭ ‬يقدم‭ ‬خدمة‭ ‬حفظ‭ ‬سحابية‭ ‬مؤمنة‭ ‬وتُربط‭ ‬بالمركز‭ ‬جميع‭ ‬قواعد‭ ‬البيانات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ويكون‭ ‬حفظ‭ ‬وتحديث‭ ‬المعلومات‭ ‬والوثائق‭ ‬فيه‭ ‬بوتيرة‭ ‬فورية‭.‬

ويتولى‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬المذكور‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬جهة‭ ‬يصدُر‭ ‬بتحديدها‭ ‬أمر‭ ‬ملكي،‭ ‬كما‭ ‬تتولى‭ ‬هذه‭ ‬الجهة‭ ‬وضع‭ ‬الأنظمة‭ ‬والضوابط‭ ‬والإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بربط‭ ‬قواعد‭ ‬البيانات‭ ‬الوطنية‭ ‬بالمركز،‭ ‬وآليات‭ ‬وضوابط‭ ‬حفظ‭ ‬وتحديث‭ ‬المعلومات‭ ‬والوثائق‭.‬

وتسري‭ ‬أحكام‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬رأسمالها‭ ‬بنسبة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬50 % ‭ ‬متى‭ ‬أسست‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬مركزها‭ ‬الرئيسي‭ ‬فيها‭.‬

** ‭ ‬وبشأن‭ ‬قواعد‭ ‬التسجيل‭ ‬والسلامة‭ ‬والمراقبة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬وأبرز‭ ‬مواده‭ ‬ألا‭ ‬يجوز‭ ‬قيادة‭ ‬السفن‭ ‬المسجلة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬البحرينية‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬قيادة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للشروط‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭. ‬ويستثنى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الوحدات‭ ‬البحرية‭ ‬العائمة‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬

ولا‭ ‬يجوز‭ ‬الإبحار‭ ‬بالسفن‭ ‬المسجَّـلة‭ ‬وفْـقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬البحرينية‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬ملاحة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للشروط‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬ويستثنى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تباشر‭ ‬أنشطة‭ ‬تجارية،‭ ‬ولخفر‭ ‬السواحل‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬منْـع‭ ‬أية‭ ‬سفينة‭ ‬من‭ ‬الإبحار‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬شهراً‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ضبْـطها‭ ‬لأية‭ ‬مخالفة‭ ‬للأحكام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له‭.‬

** ‭ ‬وبشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬السياحة،‭ ‬وأبرز‭ ‬مواده،‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬عند‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬المنفذة‭ ‬لأحكامه،‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬قراراً‭ ‬مسبباً‭ ‬بإنذار‭ ‬المخالف‭ ‬كتابةً،‭ ‬او‭ ‬وضع‭ ‬قيود‭ ‬أو‭ ‬اشتراطات‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المرخص‭ ‬له،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬ترخيصه‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬حماية‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬او‭ ‬خفض‭ ‬تصنيف‭ ‬المنشأة‭ ‬السياحية،‭ ‬او‭ ‬وقف‭ ‬الترخيص‭ ‬للمنشأة‭ ‬السياحية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المنشأة‭ ‬السياحية‭ ‬مؤقتاً‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يُجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬او‭ ‬غلق‭ ‬المنشأة‭ ‬السياحية‭ ‬جزئياً‭ ‬أو‭ ‬كلياً‭ ‬لحين‭ ‬زوال‭ ‬أسباب‭ ‬المخالفة‭ ‬،‭ ‬او‭
‬إلغاء‭ ‬الترخيص،‭ ‬او‭ ‬توقيع‭ ‬غرامة‭ ‬إدارية‭ ‬تحتسب‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬يومي‭ ‬لحمْـل‭ ‬المخالف‭ ‬على‭ ‬التوقُّـف‭ ‬عن‭ ‬المخالفة‭ ‬وإزالة‭ ‬أسبابها،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬يومياً‭ ‬عند‭ ‬ارتكابه‭ ‬المخالفة‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬ومائتي‭ ‬دينار‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تكرار‭ ‬ذات‭ ‬المخالفة‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إصدار‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬عن‭ ‬المخالفة‭ ‬السابقة،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬مجموع‭ ‬الغرامة‭ ‬الإدارية‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬،او‭ ‬توقيع‭ ‬غرامة‭ ‬إدارية‭ ‬إجمالية‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يُجاوز‭ ‬ثلاثين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

** وبشأن‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وصرف‭ ‬المياه‭ ‬السطحية،‭ ‬وأبرز‭ ‬مواده‭ ‬أن‭ ‬يُفرض‭ ‬رسم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬الترخيص‭ ‬وطلب‭ ‬تعديل‭ ‬شروطه‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬كما‭ ‬تُفرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬صرف‭ ‬المياه‭ ‬السطحية‭ ‬واستخدام‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المعالجة‭ ‬وخدمات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير،‭ ‬ويُستثنى‭ ‬المسكن‭ ‬الأول‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭.‬

** ‭ ‬وبشأن‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الاتصالات‭ ‬وأبرز‭ ‬مواده‭ ‬ان‭ ‬حصيلة‭ ‬الرسوم‭ ‬السنوية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬والتي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تتجاوز‭ ‬نسبتها‭ ‬2 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬السنوي‭ ‬للمرخص‭ ‬له‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الترخيص‭ ‬الممتاز‭ ‬والعادي،‭ ‬ويجوز‭ ‬للهيئة‭ ‬تحديد‭ ‬رسم‭ ‬ثابت‭ ‬لأي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬التراخيص‭ ‬العادية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشروط‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الترخيص‭ ‬أو‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭.‬

ويحظر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬تشغيل‭ ‬شبكة‭ ‬اتصالات‭ ‬عامة‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬شبكة‭ ‬اتصالات‭ ‬تستخدم‭ ‬تردد‭ ‬اتصالات،‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬اتصالات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬إعفاء‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬بذلك‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويصدر‭ ‬بتنظيم‭ ‬حالات‭ ‬الإعفاء‭ ‬وشروطه‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭.‬

وللهيئة‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬تراها‭ ‬لازمة‭ ‬لضمان‭ ‬وجود‭ ‬ترتيبات‭ ‬بين‭ ‬مزودي‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬لبقاء‭ ‬حركة‭ ‬مرور‭ ‬الإنترنت‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

** ‭ ‬ومرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين،‭ ‬ومرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطّل‭ ‬وينص‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬توظيف‭ ‬وتدريب‭ ‬ودعم‭ ‬الأجور‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬مئتا‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬ولمرة‭ ‬واحدة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للشروط‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

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