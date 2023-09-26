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البحرين تودع شهداء الوطنالملك: كل شهيد من الأبطال هو شهيد لكل بيت بحريني

9/26/2023 7:17:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) على الحوثيين تسليم من قام بالعمل الإجرامي لنا أو إلى التحالف العربي


تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بزيارة‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أمس،‭ ‬فلدى‭ ‬وصول‭ ‬جلالته‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬والعقيد‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الخاصة،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شئون‭ ‬الدفاع،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭.‬


وقد‭ ‬رفع‭ ‬كبار‭ ‬الضباط‭ ‬خالص‭ ‬تعازيهم‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لاستشهاد‭ ‬ضابط‭ ‬وفرد‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهما‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المشرف‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬دفاعًا‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬وسيادة‭ ‬أوطاننا‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬والإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للأشقاء،‭ ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬سطروا‭ ‬أروع‭ ‬معاني‭ ‬البطولة‭ ‬والولاء‭ ‬الصادق‭ ‬سيرًا‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭ ‬الكرام،‭ ‬الذين‭ ‬على‭ ‬مآثرهم‭ ‬شيدنا‭ ‬مسيرتنا‭ ‬الحضارية‭ ‬الظافرة،‭ ‬شاكرًا‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬المواقف‭ ‬الأخوية‭ ‬للدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬وتعازيهم‭ ‬الصادقة‭ ‬وتضامنهم‭ ‬مع‭ ‬إخوانهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الإجرامي‭ ‬الغادر،‭
‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الشهيدين‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهما‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬على‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭.

معربًا‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الشجعان‭ ‬وحرصهم‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬الأمانة‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص‭ ‬وبما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬واجبات‭ ‬وطنية‭ ‬سامية‭ ‬بشجاعة‭ ‬وعزيمة‭ ‬صادقة‭.‬

وتمت‭ ‬الإشارة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الحوثيون‭ ‬يستنكرون‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بهذا‭ ‬العمل‭ ‬الإجرامي‭ ‬الغادر‭ ‬خلال‭ ‬سريان‭ ‬الهدنة‭ ‬الأممية،‭ ‬فمن‭ ‬الواجب‭ ‬عليهم‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬وتسليمهم‭ ‬لنا‭ ‬أو‭ ‬للتحالف‭ ‬العربي‭ ‬ليأخذ‭ ‬القانون‭ ‬مجراه‭ ‬بحقهم،‭ ‬وعليهم‭ ‬مراعاة‭ ‬مصالح‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بالإجراءات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت،‭ ‬وما‭ ‬قدمته‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنقل‭ ‬الشهداء‭ ‬والمصابين‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن،‭ ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬المصابين‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬ومتابعتهم‭. ‬



وتمت‭ ‬الإشارة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الحوثيون‭ ‬يستنكرون‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بهذا‭ ‬العمل‭ ‬الإجرامي‭ ‬الغادر‭ ‬خلال‭ ‬سريان‭ ‬الهدنة‭ ‬الأممية‭ ‬فمن‭ ‬الواجب‭ ‬عليهم‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬وتسليمهم‭ ‬لنا‭ ‬أو‭ ‬للتحالف‭ ‬العربي‭ ‬ليأخذ‭ ‬القانون‭ ‬مجراه‭ ‬بحقهم،‭ ‬وعليهم‭ ‬مراعاة‭ ‬مصالح‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بالإجراءات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت،‭ ‬وما‭ ‬قدمته‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنقل‭ ‬الشهداء‭ ‬والمصابين‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن،‭ ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬المصابين‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬ومتابعتهم‭.‬

كما‭ ‬استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية‭ ‬أمس،‭ ‬عائلتي‭ ‬الشهيدين‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬مبارك‭ ‬هاشل‭ ‬الكبيسي‭ ‬والجندي‭ ‬أول‭ ‬يعقوب‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

وأعرب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لأسرتي‭ ‬الشهيدين‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬لاستشهاد‭ ‬أبنائهم‭ ‬الأبرار‭ ‬أثناء‭ ‬قيامهم‭ ‬بواجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬السامي‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شهيد‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأبطال‭ ‬هو‭ ‬شهيد‭ ‬لكل‭ ‬بيت‭ ‬بحريني،‭ ‬وأن‭ ‬أُسر‭ ‬الشهداء‭ ‬ضربوا‭ ‬أروع‭ ‬الأمثلة‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭ ‬بثباتهم‭ ‬ووطنيتهم‭ ‬العالية‭.‬




استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية‭ ‬أمس‭ ‬عائلتي‭ ‬الشهيدين‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬مبارك‭ ‬هاشل‭ ‬الكبيسي‭ ‬والجندي‭ ‬أول‭ ‬يعقوب‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬واللذين‭ ‬استشهدا‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهما‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬السامي‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭ ‬المرابطة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭. ‬وخلال‭ ‬الاستقبال،‭ ‬أعرب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لأسرتي‭ ‬الشهيدين‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬لاستشهاد‭ ‬أبنائهم‭ ‬الأبرار‭ ‬أثناء‭ ‬قيامهم‭ ‬بواجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬السامي‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬داعياً‭ ‬جلالته‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الشهيدين‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهما‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهما‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭ ‬،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬جلت‭ ‬قدرته‭ ‬الرحمة‭ ‬والمغفرة‭ ‬لجميع‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‭ ‬الذين‭ ‬دافعوا‭ ‬عن‭ ‬أوطاننا‭ ‬بكل‭ ‬بسالة‭ ‬وشجاعة‭.‬

مؤكداً‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شهيد‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأبطال‭ ‬هو‭ ‬شهيد‭ ‬لكل‭ ‬بيت‭ ‬بحريني،‭ ‬وإن‭ ‬أُسر‭ ‬الشهداء،‭ ‬ضربوا‭ ‬أروع‭ ‬الأمثلة‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭ ‬بثباتهم‭ ‬ووطنيتهم‭ ‬العالية‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬إسعافات‭ ‬وعناية‭ ‬طبية‭ ‬للمصابين‭ ‬إثر‭ ‬الحادث‭ ‬العدواني‭ ‬الغادر‭.‬

كما‭ ‬رفع‭ ‬أهالي‭ ‬الشهيدين‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬وعظيم‭ ‬امتنانهم‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬على‭ ‬تعازي‭ ‬ومواساة‭ ‬جلالته‭ ‬لهم،‭ ‬ضارعين‭ ‬إلى‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬ويمتعه‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬وطول‭ ‬العمر،‭ ‬وأن‭ ‬يجعله‭ ‬دائماً‭ ‬ذخراً‭ ‬وفخراً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الوفي،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬اعتزازهم‭ ‬وفخرهم‭ ‬بأبنائهم‭ ‬الشهداء‭. ‬



ولي العهد رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة ويعزي أسر الشهداء

نعتز بالتضحيات المشرفة التي قدمها شهداء الواجب المخلصون



أدى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬صلاة‭ ‬الجنازة‭ ‬وحضر‭ ‬مراسم‭ ‬دفان‭ ‬ضابط‭ ‬وفرد‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬اللذيْن‭ ‬استشهدا‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهما‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬كما‭ ‬قدّم‭ ‬سموه‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭ ‬لأهل‭ ‬وذوي‭ ‬الشهداء‭.‬

ونوّه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتضحيات‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬البواسل‭ ‬الذين‭ ‬رسخوا‭ ‬أسمى‭ ‬قيم‭ ‬الشجاعة‭ ‬والعطاء‭ ‬وسطروا‭ ‬أروع‭ ‬معاني‭ ‬البطولة‭ ‬والولاء‭ ‬الصادق‭ ‬أثناء‭ ‬تأديتهم‭ ‬واجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬المشرف‭ ‬نصرةً‭ ‬للحق‭ ‬وإعلاء‭ ‬لراية‭ ‬العدل،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالتضحيات‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬المخلصون‭ ‬بكل‭ ‬بسالة،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يرحمهم‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يدخلهم‭ ‬فسيح‭ ‬جنانه‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للمصابين‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭.‬



كما‭ ‬أدى‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬‏البحرين،‭ ‬وسمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬والعقيد‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الخاصة،‭ ‬صلاة‭ ‬الجنازة‭ ‬وحضروا‭ ‬مراسم‭ ‬دفان‭ ‬ضابط‭ ‬وفرد‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬اللذيْن‭ ‬استشهدا‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهما‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬كما‭ ‬قدّموا‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭ ‬لأهل‭ ‬وذوي‭ ‬الشهداء‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬إلى‭ ‬عائلتي‭ ‬شهيدي‭ ‬الواجب‭ ‬اللذيْن‭ ‬استشهدا‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهما‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬ولجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وأبناء‭ ‬البحرين‭ ‬كافةً،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بشهداء‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬سطروا‭ ‬ملاحم‭ ‬البذل،‭ ‬والفداء،‭ ‬‏والتضحية،‭ ‬والولاء‭ ‬والانتماء،‭ ‬وكانوا‭ ‬دائماً‭ ‬مصدراً‭ ‬للعزة،‭ ‬وقدوة‭ ‬لكل‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬مقدراً‭ ‬لرجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬جهودهم‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬ودورهم‭ ‬الأخوي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحق،‭ ‬وما‭ ‬يتحلون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬معنوية‭ ‬عالية‭ ‬واحترافية‭
‬وانضباط‭ ‬لأداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬السامية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬عن‭ ‬أصدق‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬لأهالي‭ ‬وذوي‭ ‬شهيدي‭ ‬الواجب‭ ‬اللذيْن‭ ‬استشهدا‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهما‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬يقدمون‭ ‬دائماً‭ ‬المثال‭ ‬الحي‭ ‬للتضحية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬أداء‭ ‬واجبهم‭ ‬المقدس‭ ‬وهم‭ ‬مصدر‭ ‬للاعتزاز‭ ‬والفخر‭ ‬الدائم،‭ ‬داعياً‭ ‬المولى‭ ‬جلت‭ ‬قدرته‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬شهيدا‭ ‬الواجب‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويسكنهما‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬ويُلهم‭ ‬ذويهما‭ ‬الصبر‭ ‬السلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬على‭ ‬المصابين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الخاصة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬إلى‭ ‬عائلتي‭ ‬شهيدي‭ ‬الواجب‭ ‬اللذيْن‭ ‬استشهدا‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهما‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬تضحيات‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬سوف‭ ‬تبقى‭ ‬محل‭ ‬إجلال‭ ‬وإكبار‭ ‬بعدما‭ ‬جادوا‭ ‬بأرواحهم‭ ‬الزكية‭ ‬الطاهرة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬وطنهم‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬البطولة‭ ‬والفداء،‭ ‬أثناء‭ ‬أداء‭ ‬واجبهم‭ ‬السامي‭ ‬المشرف؛‭ ‬لتظل‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬خفاقة‭ ‬شامخة،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهم‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وفسيح‭ ‬جناته‭ ‬ويلهم‭ ‬أهلهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬



وقد‭ ‬رافق‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأدى‭ ‬صلاة‭ ‬الجنازة‭ ‬وحضر‭ ‬مراسم‭ ‬الدفان‭ ‬وقدّم‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭ ‬لأهل‭ ‬وذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭.‬

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