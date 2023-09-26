البحرين تودع شهداء الوطنالملك: كل شهيد من الأبطال هو شهيد لكل بيت بحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) على الحوثيين تسليم من قام بالعمل الإجرامي لنا أو إلى التحالف العربي
تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أمس، فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، كما كان في الاستقبال الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شئون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.
وقد رفع كبار الضباط خالص تعازيهم لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستشهاد ضابط وفرد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهما للواجب الوطني المشرف للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، دفاعًا عن أمن وسيادة أوطاننا ومد يد العون والإغاثة الإنسانية للأشقاء، وقد أكد أن رجال قوة الدفاع سطروا أروع معاني البطولة والولاء الصادق سيرًا على نهج الآباء والأجداد الكرام، الذين على مآثرهم شيدنا مسيرتنا الحضارية الظافرة، شاكرًا جلالة الملك المعظم المواقف الأخوية للدول الشقيقة والصديقة وتعازيهم الصادقة وتضامنهم مع إخوانهم في مملكة البحرين، ضد هذا العمل الإجرامي الغادر،
سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.
معربًا جلالته عن تقديره واعتزازه بكافة منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان وحرصهم الدائم على حمل الأمانة بكل إخلاص وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بشجاعة وعزيمة صادقة.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى إنه إذا كان الحوثيون يستنكرون من قام بهذا العمل الإجرامي الغادر خلال سريان الهدنة الأممية، فمن الواجب عليهم القبض عليهم وتسليمهم لنا أو للتحالف العربي ليأخذ القانون مجراه بحقهم، وعليهم مراعاة مصالح الجمهورية اليمنية الشقيقة في المنطقة.
وأشاد جلالته بالإجراءات والخدمات التي قامت بها قوة دفاع البحرين في هذا الوقت، وما قدمته فيما يتعلق بنقل الشهداء والمصابين إلى أرض الوطن، كما أثنى على دور الخدمات الطبية الملكية في علاج المصابين وتقديم الرعاية الطبية ومتابعتهم.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه إذا كان الحوثيون يستنكرون من قام بهذا العمل الإجرامي الغادر خلال سريان الهدنة الأممية فمن الواجب عليهم القبض عليهم وتسليمهم لنا أو للتحالف العربي ليأخذ القانون مجراه بحقهم، وعليهم مراعاة مصالح الجمهورية اليمنية الشقيقة في المنطقة.
وأشاد جلالته بالإجراءات والخدمات التي قامت بها قوة دفاع البحرين في هذا الوقت، وما قدمته فيما يتعلق بنقل الشهداء والمصابين إلى أرض الوطن، كما أثنى على دور الخدمات الطبية الملكية في علاج المصابين وتقديم الرعاية الطبية ومتابعتهم.
كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الصافرية أمس، عائلتي الشهيدين الملازم أول مبارك هاشل الكبيسي والجندي أول يعقوب من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين.
وأعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة لأسرتي الشهيدين عن خالص التعازي وصادق المواساة لاستشهاد أبنائهم الأبرار أثناء قيامهم بواجبهم الوطني السامي ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا جلالته أن كل شهيد من هؤلاء الأبطال هو شهيد لكل بيت بحريني، وأن أُسر الشهداء ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن بثباتهم ووطنيتهم العالية.
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الصافرية أمس عائلتي الشهيدين الملازم أول مبارك هاشل الكبيسي والجندي أول يعقوب من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين واللذين استشهدا خلال تأديتهما للواجب الوطني السامي ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل المرابطة على الحدود الجنوبية للملكة العربية السعودية الشقيقة. وخلال الاستقبال، أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة لأسرتي الشهيدين عن خالص التعازي وصادق المواساة لاستشهاد أبنائهم الأبرار أثناء قيامهم بواجبهم الوطني السامي ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، داعياً جلالته الله عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان ، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، سائلاً الله جلت قدرته الرحمة والمغفرة لجميع الشهداء الأبرار الذين دافعوا عن أوطاننا بكل بسالة وشجاعة.
مؤكداً جلالته أن كل شهيد من هؤلاء الأبطال هو شهيد لكل بيت بحريني، وإن أُسر الشهداء، ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن بثباتهم ووطنيتهم العالية.
وأعرب جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة عن شكره وتقديره للملكة العربية السعودية الشقيقة على ما قدمته من إسعافات وعناية طبية للمصابين إثر الحادث العدواني الغادر.
كما رفع أهالي الشهيدين بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعازي ومواساة جلالته لهم، ضارعين إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة وطول العمر، وأن يجعله دائماً ذخراً وفخراً لمملكة البحرين وشعبها الوفي، معربين عن اعتزازهم وفخرهم بأبنائهم الشهداء.
ولي العهد رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة ويعزي أسر الشهداء
نعتز بالتضحيات المشرفة التي قدمها شهداء الواجب المخلصون
أدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجنازة وحضر مراسم دفان ضابط وفرد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين اللذيْن استشهدا خلال تأديتهما للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، كما قدّم سموه واجب العزاء لأهل وذوي الشهداء.
ونوّه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بتضحيات شهداء الوطن البواسل الذين رسخوا أسمى قيم الشجاعة والعطاء وسطروا أروع معاني البطولة والولاء الصادق أثناء تأديتهم واجبهم الوطني المشرف نصرةً للحق وإعلاء لراية العدل، معرباً عن اعتزازه بالتضحيات المشرفة التي قدمها شهداء الواجب المخلصون بكل بسالة، سائلاً الله عز وجل أن يرحمهم بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
كما أدى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، صلاة الجنازة وحضروا مراسم دفان ضابط وفرد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين اللذيْن استشهدا خلال تأديتهما للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، كما قدّموا واجب العزاء لأهل وذوي الشهداء.
من جانبه، أعرب المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عن خالص التعازي والمواساة إلى عائلتي شهيدي الواجب اللذيْن استشهدا خلال تأديتهما للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولجميع منتسبي قوة دفاع البحرين وأبناء البحرين كافةً، مؤكدًا الاعتزاز بشهداء قوة دفاع البحرين الذين سطروا ملاحم البذل، والفداء، والتضحية، والولاء والانتماء، وكانوا دائماً مصدراً للعزة، وقدوة لكل أبناء الوطن، مقدراً لرجال قوة دفاع البحرين جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوي الكبير في الوقوف إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق، وما يتحلون به من روح معنوية عالية واحترافية
وانضباط لأداء رسالتهم السامية.
من جهته، أعرب سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن أصدق تعازيه ومواساته لأهالي وذوي شهيدي الواجب اللذيْن استشهدا خلال تأديتهما للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، مؤكدًا سموه أن رجال قوة دفاع البحرين البواسل يقدمون دائماً المثال الحي للتضحية في سبيل أداء واجبهم المقدس وهم مصدر للاعتزاز والفخر الدائم، داعياً المولى جلت قدرته أن يتغمد شهيدا الواجب بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويُلهم ذويهما الصبر السلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.
من جانبه، أعرب العقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة عن خالص التعازي والمواساة إلى عائلتي شهيدي الواجب اللذيْن استشهدا خلال تأديتهما للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، مؤكداً سموه أن تضحيات شهداء الوطن سوف تبقى محل إجلال وإكبار بعدما جادوا بأرواحهم الزكية الطاهرة في سبيل وطنهم في ميادين البطولة والفداء، أثناء أداء واجبهم السامي المشرف؛ لتظل راية الوطن خفاقة شامخة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وفسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.
وقد رافق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وأدى صلاة الجنازة وحضر مراسم الدفان وقدّم واجب العزاء لأهل وذوي الشهداء سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.
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