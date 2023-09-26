معاناة بشكل مختلف.. كلب يملك أطول أنف بالعالم

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- Khaberni) خبرني - عادة يكون انف الكلاب صغير، على عكس الكلب لابشا الذي يتميز بأنف طويل اعتبر هو الاطول بالعالم بين أنوف الكلاب.
ويعود هذا الكلب لسلالة برزي التي تسمي أيضاً باسم كلاب الذئاب وهي نوع من كلاب الصيد الروسية، ومعروفة بالأنوف كبيرة الحجم، لذلك“لابشا” يمتلك أنف يبلغ حجمه حوالى 12 بوصة.
ولحجم أنف“لابشا” الغريب والمميز حرص أصحابه على إلتقاط صور مختلفة له وإنشاء صفحة باسمه على تطبيق“إنستجرام”، التي حصلت حتى الآن على أكثر من 108.000 معجب، والتي تحتوي على مجموعة من الصور للكلب“لابشا” وهو يستعرض أنفه الكبير، مع توثيق معاناته اليومية مع أنفه الذي يتسبب في إحداث الفوضى في بعض الأحيان .
ويعتقد أصحاب“لابشا”، إنهم يستطيعون تحطيم الرقم القياسي العالمي للكلب لأطول أنف، حيث يبلغ طولهم أربعة أقدام وتسع بوصات، ويبلغ طول أنوفهم قدمًا.
وتحتل سلالة كلاب“برزي” المرتبة 103 من حيث الشعبية بين 192 سلالة من الكلاب المدرجة من قبل نادي American Kennel Club في عام 2018، ولم تقابل ليلي وإيريس أصحاب الكلب نوع آخر من سلالته لكنهما لا يزالان على أمل أن يعثران عليه.
وأشار التقرير إلى إنه لم يتم التحقق من مدى إمكانية الشم عند الكلب لكن أصحابه متفائلين بقدرته على تحطيم الرقم القياسي .
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