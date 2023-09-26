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معاناة بشكل مختلف.. كلب يملك أطول أنف بالعالم

9/26/2023 3:08:15 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عادة يكون انف الكلاب صغير، على عكس الكلب لابشا الذي يتميز بأنف طويل اعتبر هو الاطول بالعالم بين أنوف الكلاب.

ويعود هذا الكلب لسلالة برزي التي تسمي أيضاً باسم كلاب الذئاب وهي نوع من كلاب الصيد الروسية، ومعروفة بالأنوف كبيرة الحجم، لذلك“لابشا” يمتلك أنف يبلغ حجمه حوالى 12 بوصة.

ولحجم أنف“لابشا” الغريب والمميز حرص أصحابه على إلتقاط صور مختلفة له وإنشاء صفحة باسمه على تطبيق“إنستجرام”، التي حصلت حتى الآن على أكثر من 108.000 معجب، والتي تحتوي على مجموعة من الصور للكلب“لابشا” وهو يستعرض أنفه الكبير، مع توثيق معاناته اليومية مع أنفه الذي يتسبب في إحداث الفوضى في بعض الأحيان .

ويعتقد أصحاب“لابشا”، إنهم يستطيعون تحطيم الرقم القياسي العالمي للكلب لأطول أنف، حيث يبلغ طولهم أربعة أقدام وتسع بوصات، ويبلغ طول أنوفهم قدمًا.

وتحتل سلالة كلاب“برزي” المرتبة 103 من حيث الشعبية بين 192 سلالة من الكلاب المدرجة من قبل نادي American Kennel Club في عام 2018، ولم تقابل ليلي وإيريس أصحاب الكلب نوع آخر من سلالته لكنهما لا يزالان على أمل أن يعثران عليه.

وأشار التقرير إلى إنه لم يتم التحقق من مدى إمكانية الشم عند الكلب لكن أصحابه متفائلين بقدرته على تحطيم الرقم القياسي .

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