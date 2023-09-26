«إكس» تطرح مكالمات الفيديو والصوت لـ«الاشتراكات المدفوعة»

أكد إيلون ماسك في أكثر من مناسبة أنه يتطلع إلى تحويل X، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، إلى تطبيق «كل شيء»، وإحدى الميزات القادمة التي ستدفع الشركة في هذا الاتجاه هي القدرة على إجراء مكالمات هاتفية صوتية ومرئية.

ووفقاً للكود الجديد الموجود في أحدث إصدار من تطبيق X، يبدو أن هذه الميزة الرئيسية الجديدة لن تكون متاحة للجميع، حيث سيكون هذا مخصصاً لما يقرب من مليون مستخدم يدفعون 8 دولارات شهرياً مقابل خدمة الاشتراك X Premium، بحسب موقع TechCrunch الأمريكى.

وشارك المسرب ومنشئ الهاشتاج Chris Messina، لقطات شاشة للكود الذي وجده في تطبيق X المتعلق بميزة المكالمات الهاتفية الصوتية والمرئية، وقال «كما تم التلميح في مقطع Linda الأزيز، سيضيف X مكالمات صوتية ومرئية قريباً، (فقط للتوضيح: لا تتصل بي، سأتصل بك)»، نشر ميسينا، في إشارة إلى مقطع فيديو ترويجي مثير للجدل قام به X شاركت الرئيس التنفيذي ليندا ياكارينو الأسبوع الماضي.

وتابع ميسينا: «سيتعين عليك بالطبع الدفع مقابل هذه الميزة، لأن Skype قد توقف».

وقدمت TechCrunch تفصيلاً إضافياً لما كان موجوداً في الكود، مع تسليط الضوء على كيفية ربط ميزة الاتصال بخيارات الرسائل المباشرة الحالية، ومحاولة استخدام الميزة كمستخدم غير مدفوع ستوفر مطالبة للاشتراك في X Premium.

وجاء في الرمز X: «انتقل بالمراسلة إلى المستوى التالي من خلال مكالمات الصوت والفيديو»، «قم بتشغيل الميزة ثم حدد من تشعر بالارتياح لاستخدامها معه»، و«تعد مكالمات الصوت والفيديو ميزة متميزة،» يقرأ المطالبة في الكود عندما يحاول مستخدم غير مدفوع تحديد خيار الاتصال «، اشترك لتتمكن من الوصول».

بالطبع، من الممكن أن يقوم X بتغيير المسار أو إجراء مكالمات صوتية ومرئية لجميع المستخدمين في وقت لاحق، ومع ذلك، اعتباراً من الآن، يبدو أنها ميزة مدفوعة.

وقام الموظفون الذين يعملون على إمكانات مكالمات الصوت والفيديو القادمة على X بمشاركة لقطات شاشة لعملهم مسبقاً، وقد قام «إيلون ماسك» نفسه بالتغريد حول هذا الأمر أيضاً، موضحاً الميزات.

ويعمل على أنظمة iOS وAndroid وMac والكمبيوتر الشخصي... لا حاجة إلى رقم هاتف... X هو دفتر العناوين العالمي الفعال»، كما نشر Musk، «هذه المجموعة من العوامل فريدة من نوعها.