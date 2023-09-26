الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.236 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، لتصل خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31 بالمئة.

وأدى دعم الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021 ودفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85 بالمئة العام الماضي.

وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتباراً من يونيو، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.

وفقدت الليرة نحو 24 بالمئة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك.

والخميس رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30%، مقارنة بـ25% من قبل، بهدف مكافحة التضخم الذي بلغ حتى الآن 60% تقريباً، وأدى إلى نزوح المستثمرين الأجانب بعد تدهور سعر الليرة التركية.

وعقب قرار رفع الفائدة تراجعت الليرة التركية قليلاً إلى 27.06 مقابل الدولار، مع ارتفاع العملة الأمريكية بنسبة 0.3% مقابل العملة المحلية.

هذا وقد انخفضت الليرة بنسبة 30% مقابل الدولار منذ بداية العام، وفقدت 78% من قيمتها مقابل الدولار في السنوات الخمس الماضية.

وتوقعت مجموعة واسعة من البنوك الاستثمارية رفع الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية، بما فيها «سيتي غروب»، و«جيه بي مورغان»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، فيما توقع «باركليز» رفعها بنحو 250 نقطة أساس فقط.