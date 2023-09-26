أسهم الرقائق تقود تراجعات الأسواق اليابانية





أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء متأثراً بتراجع الأسهم ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، لكن الخسائر كانت محدودة مع شراء المستثمرين أسهم القيمة للحصول على الحق في توزيعات الأرباح.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 1.11 بالمئة عند 32315.05 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس التداول في فيليب سكيوريتيز باليابان «ضعفت أسهم النمو وسط مخاوف إزاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية».

وواصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2007 في التعاملات الآسيوية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في البداية.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 3.7 بالمئة ليصبح أكبر عائق للمؤشر نيكاي. وخسر سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.24 بالمئة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57% إلى 2371.94 نقطة، وهو انخفاض أقل من المؤشر نيكاي، مع شراء المستثمرين أسهم القيمة قبل انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.

ويحتاج المستثمرون إلى شراء الأسهم قبل الجلسة التالية للحصول على حقوق توزيع الأرباح من الشركات التي تعتبر سبتمبر نهاية نصف العام.

وتشهد أسهم القيمة نمواً أبطأ ولكنها تميل إلى دفع أرباح أعلى لجذب المستثمرين، في حين تميل أسهم النمو إلى التضرر من ارتفاع أسعار الفائدة لأن إمكاناتها تكمن في التدفقات النقدية المستقبلية.

وتراجع قطاع الأدوية 1.35% ليصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو.

وارتفع قطاع شركات الشحن 1.62% ليصبح الأفضل أداء بين القطاعات، بينما تقدم قطاع البنوك 1.13% وارتفع قطاع التأمين 1.08%.