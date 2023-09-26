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تراجع الأسهم الأوروبية لليوم الرابع على التوالي بفعل ارتفاع عوائد السندات

9/26/2023 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، مع تعرض أسهم التكنولوجيا والعقارات الحساسة لأسعار الفائدة لضغوط من ارتفاع عوائد السندات، كما هبطت أسهم شركات المنتجات الفاخرة بتأثير من مخاوف متعلقة بتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6 بالمئة ليغلق عند أدنى مستوى له فيما يزيد على 11 أسبوعا.

وهبطت أسهم التكنولوجيا، التي تتعرض تقييماتها لضغوط مع ارتفاع عوائد السندات، 2.0 بالمئة في حين تراجعت أسهم العقارات 1.9 بالمئة تأثرا بتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.796 بالمئة بعد أن وصل لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاما عند 2.813 بالمئة في التعاملات المبكرة. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.5660 بالمئة، عند أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2007.

وهبطت أسهم شركات المنتجات الأوروبية الفاخرة بما وصل إلى 20.05 بالمئة، وكانت سجلت أعلى مستوياتها في مايو .

وانخفض سهما إل.في.إم.إتش وريتشمونت 1.4 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب مع استمرار قلق المستثمرين إزاء التعافي المخيب للآمال بعد الوباء في الصين وتعثر المبيعات في الولايات المتحدة.

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