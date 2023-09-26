بايدن ينضم إلى أعضاء اتحاد عمال السيارات المتحدين في إضرابهم



انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أعضاء اتحاد عمال السيارات المتحدين، في اليوم الثاني عشر من إضرابهم احتجاجا على كبرى شركات صناعة السيارات، في تأكيد لم يشهده تاريخ الرئاسة الأمريكية من قبل على ما يبدو، على دعم الإدارة الامريكية للعمل المنظم.

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