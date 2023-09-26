بايدن ينضم إلى أعضاء اتحاد عمال السيارات المتحدين في إضرابهم

بايدن ينضم إلى أعضاء اتحاد عمال السيارات المتحدين في إضرابهم
التاريخ
9/26/2023 3:00:19 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أعضاء اتحاد عمال السيارات المتحدين، في اليوم الثاني عشر من إضرابهم احتجاجا على كبرى شركات صناعة السيارات، في تأكيد لم يشهده تاريخ الرئاسة الأمريكية من قبل على ما يبدو، على دعم الإدارة الامريكية للعمل المنظم.
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