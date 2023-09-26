الأردن يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية

أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، اليوم الثلاثاء،

طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة، قادمتين من الأراضي السورية. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وبيّن المصدر أن الطائرتين اللتين تم إسقاطهما، كانتا محملتان بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.