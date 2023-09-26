«سي إي أو وورلد»: دبي الأولى إقليمياً والـ 20 عالمياً بين أكثر المدن ثراء

تصدرت دبي مُدُن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما نالت المركز الــ 20 عالمياً، على قائمة أكثر المدن ثراءً لعام 2023، التي صدرت أمس عن مجلة «سي إي أو ورلد» الأميركية. وصنَفت المجلة المُدُن على القائمة استناداً إلى عدد الأشخاص مالكي الثروات الفائقة «أي ثروة شخصية تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 1 مليون دولار، فأكثر»، المقيمين في كل مدينة.



ويبلغ عدد الأشخاص مالكي الثروات الفائقة المقيمين في دبي الأن، بحسب القائمة، 68400 شخص، بفارق كبير عن المدينة التي تلت دبي مباشرة، أي التي جاءت في المركز الــ 21 عالمياً، وهي مومباي، ويبلغ عدد الأشخاص مالكي الثروات الفائقة المقيمين فيها 59400 شخص.

وتفوقت دبي في القائمة على مُدُن شهيرة مثل روما، سياتل، أوزاكا، بوسطن، كيوتو، ميامي، وفانكوفر، والتي جاءت في المراكز من الــ 22 إلى الــ 29، على التوالي.

وأفادت «سي إي أو ورلد» في تقريرها الذي أرفقته بالقائمة بأن عدد الأشخاص الأثرياء من فئة «السنتيمليونير»، أي فئة الأشخاص التي يمتلك الواحد منهم ثروة شخصية تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار على الأقل، المقيمين في دبي حالياً يبلغ 206 شخص، بينما يقيم في دبي حالياً 15 ملياردير.

وكانت صدارة القائمة من نصيب نيويورك بعدد 340000 شخص من مالكي الثروات الفائقة، 724 سنتيمليونير، و58 ملياردير.

وجاءت طوكيو، منطقة «خليج سان فرانسيسكو» الأميركية، لندن، وسنغافورة، في المراكز من الثاني إلى الخامس، على التوالي.