بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. محمد بن زايد يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين رئيس لديوان ولي عهد أبوظبي

بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. محمد بن زايد يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين رئيس لديوان ولي عهد أبوظبي
التاريخ
9/26/2023 3:00:14 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً لديوان ولي عهد أبوظبي.
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