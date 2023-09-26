محمد بن راشد: ستبقى دبي حاضنة للإعلاميين العرب ومنصة لمستقبل صناعة المحتوى بالمنطقة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي ستبقى

حاضنة وجامعة ومدينة للإعلاميين العرب ومنصة لمستقبل صناعة المحتوى في المنطقة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس" :" رحبنا اليوم بضيوف المنتدى الإعلامي العربي في عامه الواحد والعشرين.. واحتفينا بالفائزين في

جائزة الإعلام العربي".



وأضاف سموه "ستبقى دبي حاضنة وجامعة ومدينة للإعلاميين العرب .. ومنصة لمستقبل صناعة المحتوى في المنطقة ".