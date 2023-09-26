محمد بن راشد: ستبقى دبي حاضنة للإعلاميين العرب ومنصة لمستقبل صناعة المحتوى بالمنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي ستبقى
حاضنة وجامعة ومدينة للإعلاميين العرب ومنصة لمستقبل صناعة المحتوى في المنطقة.
وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس" :" رحبنا اليوم بضيوف المنتدى الإعلامي العربي في عامه الواحد والعشرين.. واحتفينا بالفائزين في
جائزة الإعلام العربي".
وأضاف سموه "ستبقى دبي حاضنة وجامعة ومدينة للإعلاميين العرب .. ومنصة لمستقبل صناعة المحتوى في المنطقة ".
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