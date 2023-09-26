كمبيوتر يرسم سيناريو مخيفا لانقراض البشر.. ويحدد المدة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهرت دراسة حديثة أن نهاية البشر وجميع الثدييات على الأرض ستكون بسبب الاحترار الشديد.

وتقول الدراسة إن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى انقراض جميع الثدييات في غضون 250 مليون عام.



وخلال تلك الفترة، ستندمج جميع القارات معا، لتشكل قارة واحدة عملاقة، وسيكون مناخها حارا وجافا وغير صالح للحياة.



وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن نماذج مناخية أعدها كمبيوتر فائق السرعة للمستقبل البعيد لأول مرة، كشفت كيف ستصبح الشمس أكثر حرارة وتوهجا بسبب حركة الصفائح التكتونية.



ويتبع ذلك تزايد في النشاط البركاني، ما يعني انطلاق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وارتفاع درجة حرارة الأرض، ولن تكون الثدييات قادرة على البقاء في الأرض.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور ألكسندر فارنسورث من جامعة بريستول البريطانية: "ستكون النتيجة بيئة معادية، خالية من مصادر الغذاء والماء للثدييات، وستتراوح درجات الحرارة في معظم المناطق بين 40 إلى 50 درجة مئوية".

