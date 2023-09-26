كمبيوتر يرسم سيناريو مخيفا لانقراض البشر.. ويحدد المدة

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- Khaberni) خبرني - أظهرت دراسة حديثة أن نهاية البشر وجميع الثدييات على الأرض ستكون بسبب الاحترار الشديد.
وتقول الدراسة إن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى انقراض جميع الثدييات في غضون 250 مليون عام.
وخلال تلك الفترة، ستندمج جميع القارات معا، لتشكل قارة واحدة عملاقة، وسيكون مناخها حارا وجافا وغير صالح للحياة.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن نماذج مناخية أعدها كمبيوتر فائق السرعة للمستقبل البعيد لأول مرة، كشفت كيف ستصبح الشمس أكثر حرارة وتوهجا بسبب حركة الصفائح التكتونية.
ويتبع ذلك تزايد في النشاط البركاني، ما يعني انطلاق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وارتفاع درجة حرارة الأرض، ولن تكون الثدييات قادرة على البقاء في الأرض.
وقال مؤلف الدراسة، الدكتور ألكسندر فارنسورث من جامعة بريستول البريطانية: "ستكون النتيجة بيئة معادية، خالية من مصادر الغذاء والماء للثدييات، وستتراوح درجات الحرارة في معظم المناطق بين 40 إلى 50 درجة مئوية".
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