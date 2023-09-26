عداء الأمن السوالمة يحصد فضية ماراثون وارسو

MENAFN - Khaberni) خبرني- حصد عداء فريق الأمن العام البارالمبي "علي السوالمة" فضية سباق (42)كم (كرسي متحرك) في النسخة الخامسة والاربعون من ماراثون وارسو الدولي، والذى شهد مشاركة اكثر من (27) الف عداء وعداءة يمثلون (22) دولة في مختلف السباقات والفئات .

ونجح "السوالمة" بتسجيل زمن وقدره (2:15:08) ساعة ، ليحل في المركز الثاني عن الفئة التي يشارك بها، رغم المنافسة الشديدة والقوية بين العدائين المشاركين .



وتجدر الاشارة الى ان "السوالمة" حقق العديد من الإنجازات الدولية حيث حصد عديد الألقاب والميداليات مع المنتخب الوطني، وفريق الأمن العام، وكان من أبرزها "ذهبية غرب اسيا سباق (1500)كم ، ذهبية ماراثون عجمان الدولي، ذهبية ماراثون عمان الدولي، ذهبية ماراثون البحر الميت الدولي، ذهبية بطولة الشرطة العربية، فضية ماراثون دبي الدولي، فضية ماراثون بيروت الدولي، وغيرها العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة .